مباراة المغرب وكوت ديفوار.. كيف يدور صدام رينار وفيلموتس؟

تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبي كوت ديفوار والمغرب، مساء السبت، في الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق نقطة واحدة فقط من أجل التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2018 بعد غياب طويل دام 20 عامًا كاملة.

وتبدو المواجهة التكتيكية مثيرة بين الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، والبلجيكي مارك فيلموتس، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، وهو ما ترصد ملامحه “إرم نيوز” في التقرير التالي:

رينار.. والتجربة الإيفوارية

يملك هيرفي رينار خبرات طويلة في قارة أفريقيا، خاصة أنه قاد منتخب زامبيا للتتويج ببطولة أمم أفريقيا، وأيضًا فاز مع منتخب كوت ديفوار بلقب الأمم الأفريقية عام 2015، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الأفيال والكرة الإيفوارية.

وتبقى زيارة رينار إلى كوت ديفوار باحثة عن حصد نقطة واحدة من أنياب الأفيال والتأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2018، بعد غياب خاصة أن المدرب الفرنسي لم يحقق اللقب الأفريقي مع المغرب وودع البطولة الأخيرة من دور الثمانية على يد مصر.

وقال السوداني عبد المنعم شطة، المدير الفني للاتحاد الأفريقي “كاف”، لـ”إرم نيوز”، إن رينار من المدربين الكبار على مستوى القارة السمراء وحقق نجاحات كبيرة وملموسة في تجاربه السابقة.

وأضاف: “رينار مدرب كبير وقدير ويستطيع أن يحقق حلم المغاربة بالتأهل لمونديال روسيا خاصة أنه يعرف متى يهاجم ومتى يلجأ للدفاع المحكم”.

مباراة المغرب وكوت ديفوار.. الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق الجماهير (فيديو) https://t.co/ogSMcPCun3 pic.twitter.com/v3hDZfScD0 — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2017

فيلموتس والخبرات

يملك على الجانب الآخر المدرب البلجيكي مارك فيلموتس، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، خبرات طويلة في الكرة الأوروبية، خاصة أنه قاد منتخب بلجيكا وعمل مديرًا فنيًا لفريق شالكه الألماني.

ورغم خبرات فيلموتس إلا أن المدرب البلجيكي لم يحقق النجاحات اللافتة في تجربته مع منتخب كوت ديفوار، فالأفيال لم يقدموا النتائج المطلوبة في كأس الأمم الأفريقية، كما أن حلم التأهل لكأس العالم يتوقف على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء المغرب.

Beinsports تنقل مباراة المغرب وكوت ديفوار وتونس وليبيا على القنوات المفتوحة https://t.co/WLELVjQMWk pic.twitter.com/RoSuLBD9nl — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2017

أفيال كوت ديفوار يعلنون التحدي

يعلن أفيال منتخب كوت ديفوار التحدي في لقائه ضد المغرب، خاصة أن الفوز يصعد بالمنتخب للمونديال بعد غياب.

ويبقى المنتخب الإيفواري أحد الفرق التي تملك عدة لاعبين أصحاب موهبة وخبرات طويلة وعلى رأسهم وينفريد زاها وكودجيا وسيرجي أورييه الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي بجانب المخضرمين سالمون كالو وفرانك كيسيه وجيرفينهو.

مباراة المغرب وكوت ديفوار.. ماذا يحتاج أسود الأطلسي في مواجهة الأفيال؟ https://t.co/SDrBm8CFrL pic.twitter.com/MFxgy1nIum — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2017

أسود المغرب جاهزة للموقعة

تبدو أيضًا الأسود المغربية جاهزة للموقعة الحاسمة أمام كوت ديفوار من خلال تشكيلة متميزة يعتمد عليها المدرب الفرنسي.

ويراهن رينار على خبرات النجم خالد بوطيب هداف منتخب المغرب في التصفيات بجانب موهبة حكيم زياش وكريم الأحمدي ونور الدين أمرابط وخبرة يونس بلهندة ومبارك بوصوفة.