مباراة المغرب وكوت ديفوار.. الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق الجماهير (فيديو)

أطلقت الشرطة الإيفوارية قنابل الغاز لتفريق الجماهير المغربية قبل انطلاق لقاء المنتخبين في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

ووجهت الشرطة الإيفوارية قنابل الغاز لتفريق جماهير المغرب أمام مدخل الاستاد الذي يستضيف المباراة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وانتشر مقطع فيديو للجماهير المغربية مهرولة أمام بوابات الاستاد وسط حالة من الغضب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سوء معاملة الجانب الإيفواري.