Beinsports تنقل مباراة المغرب وكوت ديفوار وتونس وليبيا على القنوات المفتوحة‎

قررت مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” نقل مباراتي تونس وليبيا، وكوت ديفوار والمغرب في تصفيات كأس العالم بشكل مجاني.

وأكدت مجموعة القنوات المحتكرة لحقوق بث معظم المناسبات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، أنه دعمًا للأشقاء العرب نحو المونديال فإن المباراتين ستُذاعان دون تشفير.

دعماً للأشقاء العرب نحو المونديال ????

سيكون بإمكانك متابعة: مباراة كوت ديفوار ???????? والمغرب ???????? على القناة المفتوحة وHD2 أيضاً. مباراة تونس ???????? وليبيا ???????? على HD1 بدون تشفير ومجاناً لك لمتابعة القمة العربية. المتعة كل المتعة حصرياً عبر قنواتنا ????#WCQ pic.twitter.com/7hffUqznhJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 11, 2017

وستنقل قناتا بي إن HD2 وبي إن المفتوحة مباراة كوت ديفوار والمغرب، ويحتاج أسود الأطلس لتجنب الخسارة فقط من أجل التأهل إلى كأس العالم.

بينما ستنقل قناة بي أن HD1 وبدون تشفير مباراة تونس وليبيا، ويحتاج نسور قرطاج لنقطة واحدة فقط من تلك المباراة؛ من أجل اللحاق بمنتخبي السعودية ومصر، اللذين ضمنا تأهلهما للمحفل العالمي حتى الآن.