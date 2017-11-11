Beinsports تنقل مباراة المغرب وكوت ديفوار وتونس وليبيا على القنوات المفتوحة‎

Beinsports تنقل مباراة المغرب وكوت ديفوار وتونس وليبيا على القنوات المفتوحة‎

المصدر: فريق التحرير

قررت مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” نقل مباراتي تونس وليبيا، وكوت ديفوار والمغرب في تصفيات كأس العالم بشكل مجاني.

وأكدت مجموعة القنوات المحتكرة لحقوق بث معظم المناسبات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، أنه دعمًا للأشقاء العرب نحو المونديال فإن المباراتين ستُذاعان دون تشفير.

وستنقل قناتا بي إن HD2 وبي إن المفتوحة مباراة كوت ديفوار والمغرب، ويحتاج أسود الأطلس لتجنب الخسارة فقط من أجل التأهل إلى كأس العالم.

بينما ستنقل قناة بي أن HD1 وبدون تشفير مباراة تونس وليبيا، ويحتاج نسور قرطاج لنقطة واحدة فقط من تلك المباراة؛ من أجل اللحاق بمنتخبي السعودية ومصر، اللذين ضمنا تأهلهما للمحفل العالمي حتى الآن.

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