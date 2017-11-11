مباراة المغرب وكوت ديفوار.. ماذا يحتاج أسود الأطلسي في مواجهة الأفيال؟

يخوض المنتخب المغربي، مواجهة مصيرية ومرتقبة، أمام مضيفه كوت ديفوار، مساء السبت، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة، بتصفيات قارة أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

ويسعى منتخب أسود الأطلسي، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار؛ لحصد نقطة واحدة خارج الديار؛ للتأهل بشكل رسمي إلى مونديال كأس العالم، بعد غياب طويل منذ 1998.

ويحتل منتخب المغرب المركز الأول، برصيد 9 نقاط من 5 جولات، بفارق نقطة واحدة عن كوت ديفوار الثاني، برصيد 8 نقاط.

وترصد شبكة “إرم نيوز”، في التقرير التالي، أبرز ما يحتاجه منتخب المغرب؛ لضمان الخروج من أبيدجان بتذكرة التأهل للمونديال.. فإلى السطور القادمة:



استمرار الصلابة الدفاعية

يحتاج منتخب المغرب إلى استمرار الصلابة الدفاعية، التي أبهرت الجميع في التصفيات.

استطاع منتخب المغرب، أن يحافظ على نظافة شباكه، التي لم تهتز خلال 5 مباريات بمرحلة المجموعات، ليبقى أقوى دفاع في قارة أفريقيا، ومن أقوى الدفاعات على مستوى العالم.

ويرى طارق مصطفى، مدرب الدفاع الجديدي المغربي الأسبق، في تصريحاته لشبكة “إرم نيوز”، أن المنتخب المغربي لديه قدرات كبيرة في الخط الهجومي، ولكن تبقى القوة الحقيقية في دفاعات الأسود.

وأضاف، “كوت ديفوار ستعاني في اختراق المنظومة الدفاعية للمنتخب المغربي المرعب، بوجود مهدي بنعطية وروماين سايس المتألق في الدوري الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني، ونبيل درار ظهير فنربخشة التركي”.

التركيز والابتعاد عن ضغط الجماهير

لا شك أن لاعبي منتخب المغرب يتمتعون بالخبرات، والقدرة على ضبط أعصابهم، خاصة أنهم يعلمون أنهم أمام موقعة كروية حامية الوطيس.

ويعتمد رينار على خبرات بعض نجومه، وعلى رأسهم المدافع مهدي بنعطية نجم يوفنتوس الإيطالي، بجانب كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة ويونس بلهندة ونورالدين مرابط.

واقعية رينار مطلوبة

يتسلح المنتخب المغربي بخبرات وقدرات مدربه الفرنسي هيرفي رينار، الذي يأمل تحقيق النجاح، وخطف تذكرة التأهل مع الأسود، خاصة أنه يعلم جيدًا أجواء كوت ديفوار، وسبق له العمل في المنتخب الإيفواري.

يحتاج رينار إلى واقعية شديدة، ليس أكثر، في التعامل مع اللقاء، وفرض أسلوبه الدفاعي على المباراة، خاصة أن استقبال أي هدف، وخاصة لو في بداية اللقاء، سيهز لاعبي المغرب معنويًا.



استغلال أنصاف الفرص

يحتاج منتخب المغرب لاستغلال أنصاف الفرص في لقاء كوت ديفوار، فأسود الأطلس سيربكون الحسابات الإيفوارية، حال تسجيل الشباك وإحراز هدف.

ويتوجب على مهاجمي منتخب المغرب، اليقظة واللعب القتالي والتركيز؛ لاستغلال أنصاف الفرص والمحاولات، حتى غير المكتملة.

ويعتمد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب المغربي، على قدرات المهاجم المخضرم خالد بوطيب، أحد نجوم تصفيات القارة السمراء، خاصة أنه يملك خبرات مميزة، ويبلغ 30 عامًا، وسبق له أن خاض 13 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف، من بينها هاتريك، في لقاء الغابون الأخير.

ويعتمد منتخب المغرب، على رشيد عليوي وأشرف بنشرقي أحد نجوم الوداد، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.