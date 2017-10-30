استقالة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

كشف مصدر بالاتحاد العربي لكرة القدم أن الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد تقدم باستقالته رسميًا من منصبه حيث ينتظر أن تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعًا طارئًا لانتخاب رئيس جديد.

وكان الأمير تركي بن خالد قد فاز بمنصب الرئيس بالتزكية في نوفمبر 2014 خلفًا للرئيس المستقيل الأمير نواف بن فيصل وأُعيد انتخابه بالتزكية مجددًا في شهر مايو الماضي في اجتماع الجمعية العمومية بالقاهرة.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن هناك تحركات عاجلة لأمانة الاتحاد لترتيب اجتماع طارئ قريب للجمعية العمومية.

وأضاف ” كان الأمر مفاجئًا لنا لكن يبدو أن الأمير تركي لديه ظروف تمنعه من متابعة العمل رغم أنه حقق نجاحات لافتة ورسم خارطة المسابقات العربية بنجاح”.

ويحسب للأمير تركي بن خالد إعادة البطولات العربية للحياة بعد أن توقفت سنوات طويلة حيث استضافت مصر منافسات البطولة العربية للأندية أغسطس الماضي وتم الترتيب لاستضافة المغرب للنسخة المقبلة.