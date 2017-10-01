الأمير علي للاتحاد العربي: “سنقف ضد أي تحركات ظالمة بقوة وحزم”

أصدر الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بيانًا رسميًا للرد على تعميم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، العقوبات التي فرضها الاتحاد العربي لكرة القدم بحق لاعبي النادي الفيصلي على خلفية أحداث الشغب التي صاحبت نهائي البطولة العربية.

وشهد نهائي البطولة العربية بين ناديي الترجي والفيصلي اعتداءً من بعض لاعبي وإداريي الأخير على حكم المباراة المصري إبراهيم نور الدين.

واعتمدت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعممت جميع العقوبات التي أصدرتها اللجنة التأديبية في الاتحاد العربي ضد لاعبي نادي الفيصلي، على إثر الأحداث التي رافقت نهائي بطولة الأندية العربية بالإسكندرية أمام الترجي.

وقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف 5 لاعبين من الفيصلي، لمدة عام لثبوت إدانتهم في الاعتداء على الحكم المصري، إبراهيم نور الدين، وهم: بهاء الدين عبدالرحمن وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وإبراهيم عطا دلدوم 10 آلاف دولار، وإبراهيم محمد الزواهرة 5 آلاف دولار، وأكرم أعلى الزوي 5 آلاف دولار، ومعتز ياسين 5 آلاف دولار.

كما وافق على إيقاف إداري الفيصلي، سليمان العساف عامين مع غرامة 10 آلاف دولار، بالإضافة لتغريم النادي الفيصلي مبلع 200 ألف دولار، نتيجة تهجم لاعبي الفيصلي على حكم المباراة النهائية للبطولة العربية التي جمعتهم مع فريق الترجي التونسي، بالإضافة لقيام الجماهير باقتحام الملعب وتحطيم المقاعد.

وقال الأمير علي في بيان رسمي :”عمد الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى دعم توجهات الاتحاد العربي لكرة القدم وكان دومًا السند والداعم لخططه وبرامجه انطلاقًا من الحرص الأكيد والمسؤول على تعزيز مسيرة التطوير بما يخدم الكرة العربية وتطلعات جماهيرها ومحبيها”.

“وحرص الاتحاد الأردني على التفاعل مع كل الجهود والتوجهات الرامية إلى الارتقاء بمستوى اللعبة تماشيا مع برامج وخطط الاتحاد العربي بقيادة سمو الأمير تركي بن خالد آل سعود، وتمثل ذلك الحرص برفد ما لدينا من خبرات في اللجان كافة وخصوصا فيما يتعلق بأهمية تعزيز خطوات الاهتمام بالكرة النسوية بتسمية سمر نصار للجنة التنفيذية وهي المديرة التنفيذية لبطولة كأس العالم للشابات التي استضافتها الأردن أواخر العام الماضي وحظيت بالإشادة والتقدير نسبة للتنظيم المثالي والمستوى المتميز للمنافسات”.

“وإذ نؤكد حرصنا الأكيد على دعم كل توجهات تطوير اللعبة والسمو بمبادئها الراقية، فإننا حرصنا في الاتحاد الأردني على دعم كل خطط وبرامج الاتحاد العربي لكرة القدم، ولم نبخل يوما بالمشورة والمساعدة والإسناد، وكنا فخورين بما قدمناه من دعم لبطولة الأندية العربية التي أقيمت مؤخرًا في مصر، حيث شكلت عودة واثقة وطموحة للبطولات العربية، وفيها قدم فريق النادي الفيصلي الصورة الراقية للاداء الراقي التي توجت بتأهله عن جدارة للمباراة النهائية التي شهدت للأسف أحداثا خارجة عن النص نرفضها جملة وتفصيلا”.

“وعند الحديث عن تلك الأحداث التي نرفضها ولا نقبل بها فإننا نشعر بحجم الظلم الذي تعرض له فريق الفيصلي في البطولة بدءًا من تغيير نظام القرعة في الدور قبل النهائي وصولًا للأخطاء غير المقبولة في المباراة النهائية، وفي الوقت الذي نرفض ما اتبع ذلك من أحداث مؤسفة، فإننا نستغرب سرعة أصدار قرار العقوبات من جهة والتأخر بالرد على الاستئناف من جهة أخرى، كما نبدي الاستغراب أكثر من قرار الاتحاد الآسيوي بإخطار الاتحاد الأردني والنادي الفيصلي بقرار العقوبات قبل الرد الرسمي من الاتحاد العربي على استئناف النادي الفيصلي الذي أرسل وفق القنوات الرسمية ومن خلال الاتحاد الأردني لكرة القدم”.

وأتم :”وفق ما تقدم، وعطفا على حالات عديدة شهدت بها منتخباتنا الوطنية والأندية الأردنية مواقف صريحة من الظلم والتقصد، وعلاوة على ما قام به النادي الفيصلي من معاقبة لاعبيه الذين تداخلوا في أحداث المباراة النهائية ومن استبعاد الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين من التشكيلة التي خاضت الجولة الماضية من التصفيات الآسيوية انطلاقا من نهجنا وحرصنا على رفض أي خروج عن النص، فإننا نؤكد أن أي تحركات ظالمة سنشعر بها تجاه لاعبينا ومنتخباتنا وأنديتنا وكرتنا الأردنية التي نفخر بسمعتها ومكانتها سنقف تجاهها بحزم وقوة واستنادا إلى خطوات قانونية، انطلاقا من حرصنا على ترسيخ الأنظمة والقوانين بحيادية وعدل”.