الاتحاد الآسيوي يعتمد عقوبات البطولة العربية ضد لاعبي الفيصلي الأردني

اعتمدت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعممت جميع العقوبات التي أصدرتها اللجنة التأديبية في الاتحاد العربي ضد لاعبي نادي الفيصلي الأردني، على إثر الأحداث التي رافقت نهائي بطولة الأندية العربية بالإسكندرية أمام الترجي التونسي.

وقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف 5 لاعبين من الفيصلي، لمدة عام لثبوت إدانتهم في الاعتداء على الحكم المصري، إبراهيم نور الدين، وهم: بهاء الدين عبدالرحمن وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وإبراهيم عطا دلدوم 10 آلاف دولار، وإبراهيم محمد الزواهرة 5 آلاف دولار، وأكرم أعلى الزوي 5 آلاف دولار، ومعتز ياسين 5 آلاف دولار.

كما وافق على إيقاف إداري الفيصلي، سليمان العساف عامين مع غرامة 10 آلاف دولار، بالإضافة لتغريم النادي الفيصلي مبلع 200 ألف دولار، نتيجة تهجم لاعبي الفيصلي على حكم المباراة النهائية للبطولة العربية التي جمعتهم مع فريق الترجي التونسي، بالإضافة لقيام الجماهير باقتحام الملعب وتحطيم المقاعد.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن أمين سر الاتحاد الأردني لكرة القدم سيزار صوبر، تأكيده أن الاتحاد الأردني تلقى، أمس الجمعة، كتابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي، يؤكد فيه اعتماد العقوبات المتخذة بحق لاعبي وإداريي الفيصلي، وأن هذه العقوبات تطبق محليًا وآسيويًا ودوليًا على صعيد الفيصلي والمنتخب الوطني.

وأضاف صوبر أن الاتحاد الأردني أبلغ الفيصلي بقرارات الاتحاد الآسيوي ليقوم باستئنافها، حسب اللائحة خلال المدة المقررة.

وبحسب الصحيفة، أكد المحامي عماد حناينة، المكلف من قبل الفيصلي بالاستئناف، أن النادي الأردني سيتقدم، غدًا الأحد، بطلب للاتحاد الآسيوي للحصول على حيثيات القرار وتفصيل الإجراءات، كما سيطلب إيقاف العقوبات، حسب نص المادة 34 من اللائحة الانضباطية الآسيوية.