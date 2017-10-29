هل قرر النجم الساحلي التونسي الإطاحة بمدربه رسميًا؟.. رئيس النادي يجيب

قرر النجم الساحلي التونسي الاحتفاظ بالفرنسي أوبير فيلود حتى يتسنى له التعاقد مع مدرب جديد يتولى الإشراف على الجهاز الفني للفريق بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا شرف الدين، رئيس النجم الساحلي، في بيان إنه تقرر “بعد اجتماع استشاري مع اللاعبين القدامى للفريق مواصلة المدرب أوبير فيلود الإشراف على حظوظ النادي (تدريب الفريق) إلى حين إيجاد مدرب يفوقه من حيث التّجربة”.

وكان النجم الساحلي ودع دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الأهلي المصري بنتيجة 7-4 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

وتعرض النجم لخسارة مذلة 6-2 في لقاء الإياب بملعب برج العرب المصري أثارت سخط مشجعي النادي الذين طالبوا بإقالة المسؤولين عن أثقل هزيمة يتلقاها الفريق في تاريخ مشاركاته في المسابقات القارية.

وخاطب شرف الدين جماهير النادي، قائلا: “سنعمل على إيجاد الحلول والأشخاص المناسبين لإدارة النادي وتجنب عثرات أخرى”.

وقررت إدارة النجم الساحلي تشكيل لجنة استشارية تتولي مهمة التعاقدات تحت إشراف زبير بية، نجم وسط الفريق السابق.

وكان النجم الساحلي يمني النفس ببلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا أملا في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2007 قبل أن يتلقى صدمة مدوية ويتلاشى حلمه بخسارة كبيرة على يد الأهلي.