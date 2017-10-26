النادي الأهلي المصري يستفسر عن مطالب النجم الساحلي لإنهاء صفقة عمرو مرعي

بدأ النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، التحرك من أجل ضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “الأهلي أرسل خطاباً لإدارة النجم الساحلي التونسي من أجل التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف المصدر: “الأهلي طلب في خطابه من إدارة النجم الساحلي تحديد المطالب المالية من أجل السماح للاعب بالانتقال للقلعة الحمراء في يناير المقبل”.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني للأهلي، تمسك بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل عدم وجود بديل مناسب للمغربي أزارو.