بعد هبوط مستوى الأندية في بطولات أفريقيا.. نجوم سابقون ينتقدون الفوضى في الكرة التونسية

عمت حالة من الاستياء في الوسط الرياضي التونسي، بعد خروج جميع الأندية من المسابقات الإفريقية بنتائج مخيبة، رغم اقتراب المنتخب الوطني من التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وانتقد المدافع الدولي السابق توفيق الهيشري “الفوضى” في إدارة اللعبة بالبلاد، وقال: إن إخفاقات الأندية على المستوى القاري جاءت نتيجة “تراكمات لاختيارات سيئة خلال سنوات طويلة”.

وودع النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام الأهلي المصري بنتيجة 7-4 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي. وتعرض النجم لهزيمة مذلة 6-2 في لقاء الإياب باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد الماضي.

وسبقه الترجي بطل تونس بالخروج من دور الثمانية على يد الأهلي أيضًا، بعد سقوطه في استاد رادس.

كما خسر الإفريقي على أرضه 3-1 أمام سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي في إياب الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإفريقي، ليخسر 4-2 في مجموع المواجهتين.

وتبخرت آمال تونس في استعادة الهيمنة القارية رغم اعتبار الدوري التونسي الممتاز أقوى مسابقة محلية على المستويين الإفريقي والعربي، وفقًا لتصنيفات سابقة.

وقال الهيشري لاعب الترجي السابق لوكالة “رويترز” للأنباء: “جاءت الإخفاقات بسبب تراكمات لاختيارات خاطئة وأشياء سلبية مستمرة منذ سنوات دون تقييم حقيقي للمستوى”.

وأضاف: “هناك أخطاء جوهرية تبدأ من غياب الفكر في بناء الناشئين على أسس صحيحة وصلبة، مرورًا بكيفية اختيار المدربين وتعيين المسؤولين والافتقار لمشاريع واستراتيجيات العمل والأهداف الواضحة.

“افتقدت الأندية التونسية اللاعبين المبدعين باستثناء عدد قليل، بجانب مدربين كبار مع اعتزال أصحاب الخبرة والكفاءة في إدارات الأندية واتحاد الكرة”.

وانتشرت تكهنات حول إقالة مدربي النجم الساحلي والترجي والإفريقي بجانب الصفاقسي.

وواصل اللاعب السابق لفيتوريا جيمارايش البرتغالي: “المدربون الحاليون لم يقدموا إضافة للكرة التونسية.

“كان يجب أن يتوج الترجي مثلًا بدوري الأبطال هذه المرة، لكن حتى هذا لا يكفي لمعالجة مشاكل الكرة التونسية في الوقت الحالي”.

* تقييم شامل

وتابع الهيشري: “قبل وضع الأهداف يجب تقييم إمكانات اللاعبين وقدراتهم، ثم الرجوع للخبراء لتعيين المدربين القادرين على قيادة الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة”.

ورغم هذه الإخفاقات يكفي منتخب تونس التعادل على أرضه أمام ليبيا الشهر المقبل، لحسم التأهل لكأس العالم في روسيا لأول مرة منذ 2008.

وقرر الاتحاد التونسي للعبة إيقاف مباريات الدوري ليستعد المنتخب لمواجهة ليبيا، وهو ما اعتبره الهيشري “قرارًا فوضويًا”.

واتفق معه زبير بية نجم تونس والنجم الساحلي السابق.

وقال لوسائل إعلام محلية: “طريقة الإدارة أحادية الجانب أدت إلى النتائج السلبية للأندية”.

وأضاف لاعب النجم الساحلي وفرايبورغ الألماني سابقًا: “كل مسؤول يحكم بأحكامه، ومع الأسف الشديد لا يوجد عمل جماعي في الأندية، وبالتالي تفشل كل المساعي ولا يجني الفريق سوى الخيبة”.

“لكن يجب تجنب التسرع في اتخاذ القرارات حتى لا تتواصل الانتكاسات، على أن يكون التقييم شاملًا والقرارات متعمقة”.