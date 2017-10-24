نبيل معلول يخشى من هبوط معنويات لاعبي منتخب تونس بعد هزيمة النجم والأفريقي

قرر مدرب منتخب تونس نبيل معلول دعوة اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي إلى معسكر تدريبي مفاجئ بعد خروج فريقي النجم الساحلي والأفريقي من الدور قبل النهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية على الترتيب.

وتنتظر المنتخب التونسي مباراة حاسمة أمام ضيفه منتخب ليبيا في الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال لروسيا 2018.

ودفع السقوط المدوي والمزدوج لفريقي النجم الساحلي ضد الأهلي المصري 2 /6 في دوري أبطال أفريقيا، والأفريقي ضد ضيفه سوبر سبور الجنوب أفريقي 1/3 في كأس الكونفدرالية المدرب نبيل معلول إلى إقامة معسكر تدريبي عاجل، بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل بمدينة طبرقة شمال غرب تونس.

ويضم المعسكر 24 لاعبا ينشطون في الدوري المحلي. كما سيبدأ اللاعبون معسكرا ثانيا بين يومي 30 تشرين الأول/أكتوبر والرابع من تشرين الثاني/نوفمبر على أن ينضم اللاعبون المحترفون في مرحلة لاحقة للمعسكر استعدادا لمباراة ليبيا.

وقال معلول اليوم إن المنتخب ينتظره موعد هام جدا ضد المنتخب الليبي والهدف الأسمى اليوم هو الوصول إلى سوريا والتركيز على المباراة يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف المدرب في تصريحاته اليوم لإذاعة موزاييك الخاصة “نتمنى أن تعوض فرقنا التونسية خيبة الأمل في المسابقات الأفريقية، ومن الأكيد أن الحالة النفسية للاعبين ستكون صعبة لذلك سنركز خلال المعسكر الحالي على حالتهم الذهنية”.

وكانت الصحافة التونسية هاجمت بشدة فريقي النجم والأفريقي ووصفت هزيمتيهما بـ”الفضيحة”؟

وألقت الخسارتان بظلالهما بقوة على تحضيرات المنتخب الذي يضم عددا كبيرا من لاعبي النجم الساحلي بواقع خمسة لاعبين، والترجي بواقع تسعة لاعبين.

وقال معلول “نحن نتمنى ألا تكون لهزيمتي الأحد الأسود آثار سلبية على نفسية اللاعبين”.

وتتصدر تونس ترتيب المجموعة الأولى بـ13 نقطة وتحتاج إلى نقطة للتأهل للمرة الخامسة إلى المونديال، بينما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني بعشر نقاط وغينيا الثالثة بثلاث نقاط وخلفها ليبيا بفارق الأهداف.