تقديم رابح ماجر مدرب الجزائر الجديد للإعلام غدًا الخميس

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الأسطورة رابح ماجر تولى تدريب المنتخب الوطني الأول، خلفًا للإسباني لوكاس الكاراز، بعد مشوار محبط في تصفيات كأس العالم 2018.

وأوضح الاتحاد الجزائري عبر موقعه على الإنترنت، اليوم، أنه “أنهى مهام مدرب المنتخب الوطني لوكاس الكاراز”، وسيتم تقديم ماجر خلال مؤتمر صحفي غدًا الخميس.

وكان الاتحاد الجزائري عيّن رابح سعدان مديرًا فنيًا للاتحاد، ومشرفًا على كافة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية يوم الأحد الماضي، “في محاولة لتصحيح المسار”.

ومرت الجزائر بمرحلة من التألق بعد الوصول إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2014، لكنها عانت من تراجع حاد وظهرت بشكل متواضع في تصفيات كأس العالم الجارية وأخفقت في التأهل بعد نتائج هزيلة.

وتحتل الجزائر، التي حصدت نقطة واحدة فقط من خمس مباريات، المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحسمت نيجيريا بطاقة الصعود عن هذه المجموعة، حتى قبل إقامة الجولة الأخيرة الشهر المقبل وبرصيد 13 نقطة.