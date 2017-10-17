رئيس الترجي التونسي يدعو لاعبيه لتحمل مسؤولياتهم بعد الإخفاق في دوري أبطال أفريقيا

دعا حمدي المدب رئيس الترجي بطل تونس اليوم الثلاثاء لاعبيه إلى التحلي بالمسؤولية واستعادة ثقة المشجعين بعد الإخفاق المخيب للآمال في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ونقل موقع النادي على الإنترنت عن المؤدب قوله “يتعين على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم الكاملة أمام النادي الذي يفي بالتزاماته تجاههم باستمرار وبشكل منتظم”.

ويأمل الترجي في تجاوز صدمة الإخفاق في أرفع مسابقة للأندية في أفريقيا بعد خروجه أمام الأهلي المصري من دور الثمانية للمسابقة.

وكان الترجي مرشحا بارزا لمواصلة التقدم في البطولة بعد أن انتزع التعادل 2-2 خارج أرضه قبل أن يسقط على ملعبه وأمام جماهيره 2-1 في جولة الإياب.

وعبرت جماهير الترجي عن غضبها الشديد لتحطم آمالها في عودة الفريق للقمة القارية بإحراز دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه ورؤيته في كأس العالم للأندية.

وطلب رئيس الترجي من اللاعبين “بذل أفضل ما لديهم لاستعادة ثقة المشجعين ورفع ألوان النادي عاليا في أقرب وقت”.

وأكد في خطابه للاعبين قبل المران أن الترجي “ناد كبير لا يقبل بالنتائج المتوسطة ولا يضع نصب عينيه سوى حصد الألقاب”.

ووضع الترجي قبل بداية الموسم التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على رأس أولوياته وأنفق رئيس النادي بسخاء في سوق الانتقالات ليعزز تشكيلة الفريق بلاعبين دوليين قبل أن يتجرع مرارة الإخفاق.

وكان رئيس الترجي أعلن استقالته من منصبه بعد إخفاقه في بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتراجع عن قراره.