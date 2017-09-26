رئيس الترجي التونسي يعلن استقالته بعد أيام من الهزيمة أمام النادي الأهلي المصري

أعلن حمدي المدب، رئيس نادي الترجي التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي الترجي على الإنترنت بأن المدب قدّم استقالته اليوم من منصبه، على أن يستمر أعضاء إدارة النادي في أداء مهامهم حتى انتخاب رئيس جديد في موعد انتخابي يحدد لاحقًا.

وتأتي استقالة المدب بعد أيام من هزيمة الفريق أمام الأهلي المصري على أرضه ووسط جماهيره 1 / 2، بينما كان قاب قوسين من التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن تعادل ذهابًا 2/2.

وكان لقب دوري أبطال أفريقيا هو الهدف الأول للفريق هذا العام بعد حملة الانتدابات الكبرى التي أجراها حمدي المدب.

يذكر أن المدب من أبرز رجال الأعمال الناجحين بتونس وأحد ممولي فريق الترجي. وقد انتخب رئيسًا للنادي عام 2007 خلفًا للرئيس السابق عزيز زهير.

واستطاع المدب أن يقود الفريق إلى إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا في 2011 بعد أن فاز به الترجي لمرة واحدة في السابق عام 1994.