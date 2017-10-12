رابح ماجر يقترب من تدريب منتخب الجزائر

يستعد رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائرية، لتولّي تدريب منتخب الجزائر، خلفًا للإسباني لوكاس ألكاراز، الذي قرر اتحاد الكرة الجزائري فك الارتباط معه دون انتظار ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، بحسب ما أفاد تقرير إخباري محلي اليوم الخميس.

ونقلت محطة (الهداف) التلفزيونية عن مصدر وصفته بـ”المؤكد”، أن رابح ماجر، سيكون المدرب المقبل للمنتخب الجزائري.

ودرّب ماجر “58 عامًا” المنتخب الجزائري مرتين، الأولى بين عامي 1994 و1995، والثانية بين 2001 و2002.

ولم يعلن الاتحاد الجزائري بصورة رسمية حتى الآن فسخ تعاقده مع ألكاراز، لكن وسائل الإعلام المحلية أجمعت على أن الموضوع مسألة وقت فقط.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الدولي الجزائري السابق جمال بلماضي، مدرب نادي الدحيل القطري، والفرنسي رولان كوربيس، يتصدران قائمة المرشحين لخلافة ألكاراز.