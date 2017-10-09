جمال بلماضي وكوربيس مرشحان لتدريب منتخب الجزائر

دخل جمال بلماضي مدرب نادي الدحيل القطري، والفرنسي رولان كوربيس، دائرة اهتمامات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لاختيار أحدهما لقيادة المنتخب الأول بدلًا من الإسباني لوكاس ألكاراز.

وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري يفاضلون بين جمال بلماضي، ورولان كوربيس، لخلافة ألكاراز.

واستبعدت مصادر أخرى أن يقبل الإيطالي كلاوديو رانيري مدرب نانت الفرنسي، عرض تدريب منتخب الجزائر.

ويحظى كوربيس باحترام كبير في الجزائر، خاصة بعد تجربته ” الناجحة” مع نادي اتحاد الجزائر الذي يرأسه ربوح حداد، نائب الرئيس الأول لاتحاد الكرة. كما أنه كان قريبًا من تدريب “الخضر” الخريف الماضي، عندما تم فسخ العقد مع الصربي ميلوفان راييفاتس، لكن محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري السابق اتفق في النهاية مع البلجيكي جورج ليكنز، الذي لم يستمر في منصبه أكثر من 3 أشهر.

أما جمال بلماضي، المعروف بشخصيته القوية، فمسيرته كلاعب دولي مع المنتخب الجزائري، ومشواره ” الجيد” كمدرب في قطر سواء مع المنتخب الأول أو الأندية، قد يدعما حظوظه لتدريب المنتخب.

ويبدو أن خيرالدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري حسم مصير ألكاراز، عندما قال في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن غالبية الجزائريين يرفضون بقاء ألكاراز، وإن الاتحاد لن يسير عكس هذا التيار، لذلك سيضطر للبحث عن صيغة مناسبة لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.