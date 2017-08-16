هل طلب علي الحبسي فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي؟.. الحارس يجيب

نفى العُماني الدولي علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، التقارير التي أشارت إلى طلبه فسخ تعاقده مع ناديه الحالي، بسبب استبعاده من قائمة الفريق الآسيوية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن الحبسي شدد على أنه سيكون داعمًا قويًا لفريقه وللحارس عبدالله المعيوف في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2017، بعد استبعاده من قائمة الفريق في البطولة.

الف مبروك يا زعماء pic.twitter.com/xMWK5qTHjL — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) August 15, 2017

وقال حارس الهلال الجديد: “المدرب دياز رأى أن الرباعي الأجنبي الذي تم اختياره هم الأنسب والذين يحتاجهم للفترة المقبلة في بطولة آسيا، وأنا في النهاية كما ذكرت أحترم جدا قرار المدرب وأعرف مدى صعوبة اختيار الأسماء في القائمة نظرًا لتحديدها بأربعة أسماء فقط والمدرب بالتأكيد سيختار من يرى أنه في مصلحة الفريق وما يخدم طريقته، ونحن جميعاً كلاعبين في المجموعة نسعى لتحقيق الأهداف المطلوبة منا بتحقيق لقب بطولة آسيا وبقية بطولات الموسم”.

وأضاف: “أمامي ثلاثة مواسم ولدي خلالها أهداف كثيرة أسعى لتحقيقها سواء لنفسي أو للهلال، وأنا سعيد جداً بتوقيعي للهلال ولا زلت في بداية مشواري معه وأتفهم أي قرار يتم اتخاذه”.

وأكد العماني أنه لم يطلب فسخ عقده مع الهلال، مؤكداً أنه سيلتزم بخدمة الكيان الأزرق طوال فترة عقده.