السحر ينقلب.. هل أخطأ نادي الهلال بالتعاقد مع علي الحبسي؟

ارتفعت الضغوط على رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي إلى مستوى مذهل قبل إعلان قائمة العناصر المضافة لدوري أبطال آسيا، من أجل إضافة الحارس علي الحبسي على حساب المهاجم ماتيس بريتوس، لكنه لم يستجب.

في البداية لم تصدق جماهير نادي الهلال تسريبات رغبة دياز في قيد بريتوس على حساب الحبسي، غير أن الأمور تأكدت مع الدفع بالحارس عبدالله المعيوف أساسيا أمام الفيحاء في افتتاح دوري جميل، بعدما رأت الجماهير الزرقاء الحارس الكبير على مقاعد البدلاء.

كان تعاقد الهلال مع الحبسي بمثابة الحلم للجماهير التي طالما شاهدت الدولي العماني يقدم مستويات رائعة في إنجلترا، وفجأة انقلب سحر الميركاتو الرائع الذي قدمه الهلال على استقرار الفريق برفض الجماهير لاستبعاد الحارس من قائمة دوري أبطال آسيا.

حاولت إدارة الهلال الضغط على دياز دون جدوى، المدرب اتخذ قراره بريتوس سيكون بقائمة الفريق الآسيوية على حساب علي الحبسي.

وعلى الرغم من غضب أقارب اللاعب وجماهير الهلال الذين لم يستوعبوا الموقف، وأعلنوا ذلك عبر حساباتهم على تويتر، جاءت تصريحات الحبسي عاقلة للغاية، إذ قال إن عقده مع الهلال 3 سنوات، وإن آماله كبيرة.

في التوقيت نفسه نشرت صحيفة الرياضي تقريرا أشارت خلاله إلى طلب الحبسي من وكيله فسخ عقده مع الهلال.

كان الإعلامي المنتمي لنادي النصر عبدالعزيز المريسل نشر عن خلافات بين الحبسي وإدارة الهلال بسبب الآسيوية، قبل أن تنشر الصحيفة التي يدير مكتبها بالرياض الأمر نفسه في صدر عددها الورقي.

وأثار استبعاد الحبسي من قائمة الهلال بدوري أبطال آسيا جدلا واسعا في الأوساط الرياضة السعودية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الصفقة التي تكفل بها الأمير الوليد بن طلال، كما تردد أن الهلال ضغط على الاتحاد السعودي من أجل السماح بقيد حراس أجانب خصيصا من أجل الحارس العماني.

وقال الصحافي السعودي ناصر الجديع عبر حسابه على تويتر “الحبسي متقبل لقرار دياز ويتعامل مع الأمر باحترافية عالية، فاحذروا يا جماهير الهلال أكاذيب وألاعيب الإعلام الأغبر وأميتوا الباطل بعدم نشره!”.

استبعاد #الهلال لحارسه العُماني #الحبسي من القائمة الآسيوية ينطبق عليه المثل:

اللى عنده قرش محيرة.. يشتري حمام ويطيرة!! pic.twitter.com/jExbQRtQK7 — محمد البكيري (@m_bukairy) August 12, 2017

غير أن الجديع نفسه نشر مقالا هاجم خلاله إدارة الهلال والمدرب بسبب عدم الاعتماد على الحارس محليا وآسيويا، الجديع انتقد الإدارة حال التوقيع مع اللاعب دون رغبة المدرب، كما وجه انتقادا للأخير حال موافقته على الصفقة ثم وضع اللاعب على دكة البدلاء.

وقال الناقد الرياضي السعودي فهد بارباع إن إدارة الهلال تعاقدت مع الحبسي دون استشارة دياز، وهو ما يفسر موقف المدرب الأرجنتيني الذي يعتمد على الحارس عبدالله المعيوف بشكل كامل.

وطرح ناصر الجديع في مقاله تساؤلا حول تعاقد الهلال مع الحبسي بناء على رغبة أعضاء شرف، وليس المدير الفني.

وغرد الناقد الرياضي محمد البكيري عن عدم قيد الحبسي آسيويا “اللي معاه قرش محيره، يجيب حمام ويطيره”.

يذكر أن نائب رئيس نادي الهلال عبدالرحمن النمر قال في تصريحات لأكشن يا دوري إن استبعاد الحبسي قرار فني من دياز”.

وتابع “أوجه سؤالي لجماهير#الهلال هل دياز لا يريد التتويج ببطولة آسيا؟”.

وأتم “دياز يرى أن لا يخسر مركزا في الهجوم في ظل عدم ضعف مركز الحراسة وعقد علي الحبسي 3 سنوات وليس شهرا”.