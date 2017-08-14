دفاع نادي الهلال في اختبار أمام “الأقوى هجوميًا”.. والعين يراقب

يخوض الهلال، حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، أول اختبار صعب في الموسم الجديد عندما يحل ضيفًا على التعاون، غدًا الثلاثاء، قبل أيام من مواجهة العين الإماراتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال، بطل ثنائية الدوري وكأس الملك الموسم الماضي، مع الفريق الإماراتي يوم الإثنين المقبل في أبوظبي، مع سعي النادي السعودي لإحراز اللقب القاري لأول مرة منذ عام 2000.

لكن قبلها سيكون على الهلال مواجهة التعاون، وهو أكثر فريق سجل أهدافًا في الجولة الافتتاحية عندما سحق الفتح 4-1، وهو ما سيضع دفاع الزعيم أمام اختبار قوي.

ويراقب نادي العين الإماراتي المواجهة باهتمام شديد قبل مواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف الأهلي بطل 2016 الفتح، يوم الخميس المقبل، من أجل تعويض خسارته المفاجئة 2-1 أمام الاتفاق في الجولة الأولى، لكنه قد يجد نفسه بدون القائد تيسير الجاسم في المباراة التي ستقام في جدة.

وأصيب الجاسم بكدمة في القدم خلال المران، أمس الأحد، وسيحدد الجهاز الطبي مدى إمكانية مشاركته أمام الفتح خلال اليومين القادمين.

كما يلتقي الرائد مع الفيصلي، بينما يلعب يوم الجمعة الباطن ضد أحد بعد انتصارهما في الجولة الافتتاحية على الاتحاد والشباب على الترتيب.

ويلعب أيضًا النصر، الساعي لمواصلة بدايته القوية، ضد الاتفاق بعد فوزه 3-1 خارج ملعبه على الفيصلي.

أما الاتحاد فسيخرج لمواجهة الفيحاء الوافد الجديد، يوم السبت المقبل، بعد إجراء تعديل على جهازه الفني بتعيين لاعبه السابق أسامة المولد مديرًا للفريق.

وخسر الاتحاد 3-1 على ملعبه أمام الباطن في الجولة الأولى، وسيضع نصب عينيه تحقيق أول فوز هذا الموسم في مباراته ضد الفيحاء، الذي خسر بصعوبة أمام الهلال، وهو الهدف نفسه الذي يتطلع إليه الشباب عندما يستضيف القادسية بعد هزيمته أمام أحد عقب خطأ فادح لحارسه التونسي الجديد فاروق بن مصطفى.

وتعاقد الشباب مع المهاجم البرازيلي، جوناتاس بيلوسو، لكن من المستبعد أن يكون جاهزًا لخوض مباراته الأولى ضد القادسية.