غضب بين جماهير نادي الهلال قبل مباراة التعاون.. تعرّف على السبب

رفضت جماهير نادي الهلال السعودي، قرار لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، بتعيين الحكم محمد الهويش لإدارة مباراة الفريق مع التعاون غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري جميل.

وقدم التعاون مستويات مميزة في انطلاق الدوري السعودي أمام الفتح.

وتتذكر جماهير الهلال، لمسة اليد الواضحة التي رفض الهويس احتسابها على لاعب النصر في مباراة العروبة الموسم الماضي.

وغرد حساب يدعى سفير الزعامة “#نواف_بن_سعد صفقنا لك العام عندما أرحتنا من #محمد_الهويش وقروب، فكان موسم مميز، قبولك ضغط اتحاد عزت لدعم المحلي ليس على حساب #الهلال”.

وغرد الصحافي السعودي معن القويعي “المباراة الأولى الحكم تركي الخضير وعدت على خير”.

“المباراة القادمة الحكم محمد الهويش والله يستر من هاللجنة”.

يذكر أن الهلال حقق في أولى مبارياته بدوري جميل الفوز على الفيحاء بهدفين لهدف واحد.