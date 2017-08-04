المهاجم البرازيلي جونتاس بيلوسو يقترب من الشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن اللاعب جونتاس بيلوسو سينتقل لنادي الشباب السعودي في الموسم القادم، بعد تقديم عرض مالي جيد لصالح إدارة ناديه الحالي لوندرينا الناشط في دوري الدرجة الثانية هناك لينضم اللاعب بذلك إلى كلٍ من محمد بن يطو وإدريس مبومبو .

وبانضمام اللاعب البرازيلي لفريق الشباب يكون أمر انضمام الثنائي نايف هزازي وناصر الشمراني أمراً صعباً خصوصاً في ظل المغالاة المادية من قبل أنديتهم.

واللاعب شارك في 36 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي سواء في بطولة الدوري أو الكأس أو بطولة سانتا كاتارينا حيث سجل 23 هدفاً محتلاً بهم صدارة هدافي فريقه والمسابقة.

وسبق لجونتاس الاحتراف في السويد مع أندية توليدو، فرانسيسكو بيلتراو، أوريبرو كما احترف في الدوري القبرصي وكوريا الجنوبية إضافة لبوتافوغو .