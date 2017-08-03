نادي النصر السعودي يفاوض شقيق عموري

قالت مصادر إماراتية إن إدارة نادي النصر السعودي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب محمد عبد الرحمن، نجم العين الإماراتي وشقيق اللاعب عموري.

وبحسب تلك المصادر فإن العالمي يرغب بضم اللاعب كلاعب آسيوي، وذلك بنظام الإعارة مدة موسم واحد مع أفضلية الشراء.

واللاعب محمد عبد الرحمن من مواليد 1989، حيث يبلغ من العمر 28 عاماً، ويجيد اللعب في مركز المحور المتقدم، وهو ما يريده النصراويون في الوقت الحالي.

وكانت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر قد ذكرت أن إدارة النادي قد دخلت مفاوضات مع قائد منتخب الإكوادور، اللاعب كريستيان نوبوا.