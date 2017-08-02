عموري يُمهل العين الإماراتي أسبوعًا واحدًا للموافقة على احترافه في فرنسا

عموري يُمهل العين الإماراتي أسبوعًا واحدًا للموافقة على احترافه في فرنسا

المصدر: محمود مهدي- إرم نيوز

أمهل المهاجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” ناديه العين، أسبوعًا واحدًا لقبول عرض “نيس الفرنسي” بعد إصراره على الاحتراف حاليًا.

وتلقى نادي العين عرضًا من نادي “نيس” الفرنسي، إلا أن إدارة النادي نفت في بيان رسمي ما تردد عن هذه المفاوضات.

وقال الصحفي الفرنسي “جون ماكولي” على صفحته الشخصية بموقع التغريدات المصغر “تويتر” إن عموري أمهل إدارة نادي العين الإماراتي حتى نهاية العطلة القادمة، للموافقة على العرض المقدم من نيس، لرغبته الشديدة في خوض تجربة الاحتراف.

نيس الفرنسي يدرس التعاقد مع شنايدر

وفي حال تعثرت المفاوضات مع عمر عبدالرحمن “الهدف الرئيسي لنيس” سيتجه النادي الفرنسي للتعاقد مع الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر.

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