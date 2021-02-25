مقطع فيديو يظهر بداية شجار بيتروس وسعود كريري (شاهد)

تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو، يظهر بداية شجار بيتروس ماتيوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وسعود كريري مدير عام كرة القدم بنادي الهلال.

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الخلوق بيتروس تم محاولة ”نرفزته“ ولكن بالهدوء والخبرة ساهم في توزيع البطاقات الملونة على لاعبي واداري الهلال. pic.twitter.com/mrWZZkCzBA — بندر العتيبي (@bandar_52) February 25, 2021



وتسبب شجار بين بيتروس وكريري، في طرد الأخير خلال مباراة النصر والهلال بالدوري السعودي، الثلاثاء الماضي.

وظهر كريري في مقطع يشير للاعب النصر بعلامة الذبح.

وفاز النصر على الهلال بهدف دون رد على ملعب مرسول بارك، سجل الهدف بيتي مارتينيز من صناعة بيتروس.

ويظهر في الفيديو المتداول بيتروس، وهو يتوجه ناحية المنطقة الفنية لمدرب الهلال، قبل أن يشتبك معه سعود كريري، الذي تواجد في المنطقة نفسها.

وفي ذات اللحظات، كان شجار في الملعب، قد بدأ بين نور الدين أمرابط لاعب النصر، وجوستافو كويلار لاعب الهلال.



وبحسب الإعلامي عبدالعزيز المريسل، فإن بيتروس كان في طريقه لأخذ قارورة مياة، قبل أن يمنعه كريري ويحدث الاشتباك.

وشهدت مباراة النصر والهلال عددًا كبيرًا من البطاقات الصفراء، بسبب المشادات التي حدثت بين لاعبي الفريقين والإداريين.

مقطع تم تسجيله من المدرج يوضح ان #بيتروس كان يتجه لأخذ قارورة الماء لكن #سعود_كريري @14S3ud إعترض طريقه !!

الاعتراض هنا كان بقصد الإستفزاز 🤔

حاول يستفزه فإستفز نفسه فطرد بالبطاقة الحمراء

. pic.twitter.com/7pOnsWPHIB — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 25, 2021



وغرد الإعلامي بندر العتيبي معلقا على الفيديو: ”الخلوق بيتروس تم محاولة ”نرفزته“ ولكن بالهدوء والخبرة ساهم في توزيع البطاقات الملونة على لاعبي وإداري الهلال.“.

#كريري_يهدد_بيتروس ما فعله كريري يستحق الشطب من الملاعب حركه غير اخلاقيه بل حركه فيها من التهديد للاعب بيتروس يجب من #لجنة_الانضباط_والأخلاق اتخاذ اقسى العقوبه وان لا تمر هذه الحركه مرور الكرام #بيتروس_الحراق pic.twitter.com/yV8JCTtXnb — علي ..! (@ali__1955) February 24, 2021



ومن المتوقع أن تُصدر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوباتها حول تلك الأحداث خلال أيام.