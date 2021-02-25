رياضة

مقطع فيديو يظهر بداية شجار بيتروس و...
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مقطع فيديو يظهر بداية شجار بيتروس وسعود كريري (شاهد)

تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو، يظهر بداية شجار بيتروس ماتيوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وسعود كريري مدير عام كرة القدم بنادي الهلال. ... الخلوق

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تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو، يظهر بداية شجار بيتروس ماتيوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وسعود كريري مدير عام كرة القدم بنادي الهلال.


وتسبب شجار بين بيتروس وكريري، في طرد الأخير خلال مباراة النصر والهلال بالدوري السعودي، الثلاثاء الماضي.

وظهر كريري في مقطع يشير للاعب النصر بعلامة الذبح.
وفاز النصر على الهلال بهدف دون رد على ملعب مرسول بارك، سجل الهدف بيتي مارتينيز من صناعة بيتروس.
ويظهر في الفيديو المتداول بيتروس، وهو يتوجه ناحية المنطقة الفنية لمدرب الهلال، قبل أن يشتبك معه سعود كريري، الذي تواجد في المنطقة نفسها.

وفي ذات اللحظات، كان شجار في الملعب، قد بدأ بين نور الدين أمرابط لاعب النصر، وجوستافو كويلار لاعب الهلال.


وبحسب الإعلامي عبدالعزيز المريسل، فإن بيتروس كان في طريقه لأخذ قارورة مياة، قبل أن يمنعه كريري ويحدث الاشتباك.
وشهدت مباراة النصر والهلال عددًا كبيرًا من البطاقات الصفراء، بسبب المشادات التي حدثت بين لاعبي الفريقين والإداريين.


وغرد الإعلامي بندر العتيبي معلقا على الفيديو: ”الخلوق بيتروس تم محاولة ”نرفزته“ ولكن بالهدوء والخبرة ساهم في توزيع البطاقات الملونة على لاعبي وإداري الهلال.“.


ومن المتوقع أن تُصدر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوباتها حول تلك الأحداث خلال أيام.

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