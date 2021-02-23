رياضة

اشتباكات بين لاعبي الهلال والنصر وا...
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اشتباكات بين لاعبي الهلال والنصر والبطاقة الحمراء تُشهر (فيديو)

أشهر حكم مباراة الهلال والنصر، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مرسول بارك"، في الدوري السعودي، الكارت الأحمر في وجه سعود كريري، مدير الكرة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أشهر حكم مباراة الهلال والنصر، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”مرسول بارك“، في الدوري السعودي، الكارت الأحمر في وجه سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، بعد اشتباكه مع بيتروس، نجم ”العالمي“.

وبدأت الأزمة بين كويلار، لاعب الهلال، مع نورالدين أمرابط، نجم النصر، بعد تدخل قوي من النجم المغربي، ما أشعل فتيل الأزمة، ليتدخل الحكم ويُشهر الكارت الأصفر في وجهيهما، في الوقت الذي كان فيه بيتروس يقف أمام دكة بدلاء الهلال لتشتعل أزمة أخرى بينه وبين سعود كريري، ليقوم الحكم بدوره بإشهار البطاقة الحمراء وطرده خارج الملعب.

كما أظهرت شاشات التلفزيون عبارات مسيئة وجهها محمد البريك، ظهير أيمن الهلال، ضد البرازيلي بيتروس أراوخو، ما يهدد اللاعب بعقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف سجله غونزالو مارتينيز مع الدقيقة 21.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

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