اشتباكات بين لاعبي الهلال والنصر والبطاقة الحمراء تُشهر (فيديو)

أشهر حكم مباراة الهلال والنصر، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”مرسول بارك“، في الدوري السعودي، الكارت الأحمر في وجه سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، بعد اشتباكه مع بيتروس، نجم ”العالمي“.

وبدأت الأزمة بين كويلار، لاعب الهلال، مع نورالدين أمرابط، نجم النصر، بعد تدخل قوي من النجم المغربي، ما أشعل فتيل الأزمة، ليتدخل الحكم ويُشهر الكارت الأصفر في وجهيهما، في الوقت الذي كان فيه بيتروس يقف أمام دكة بدلاء الهلال لتشتعل أزمة أخرى بينه وبين سعود كريري، ليقوم الحكم بدوره بإشهار البطاقة الحمراء وطرده خارج الملعب.

كما أظهرت شاشات التلفزيون عبارات مسيئة وجهها محمد البريك، ظهير أيمن الهلال، ضد البرازيلي بيتروس أراوخو، ما يهدد اللاعب بعقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

شوط أول شهد خشونة كبيرة من لاعبي الهلال ضد البرازيلي بيتروس حتى الجهاز الاداري الهلالي حاول نرفزة اللاعب بطريقة غير جيدة الا ان الحكم كان لهم بالمرصاد..

يا ترى ماذا كان يقول البريك هنا👇

ننتظر الإجابة من لجنة الانضباط pic.twitter.com/anq1En51pp — بندر الرشود (@bandar4343) February 23, 2021

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف سجله غونزالو مارتينيز مع الدقيقة 21.

اشتباكات بين لاعبي الهلال والنصر والبطاقات الحمراء تظهر 🔴#الهلال_النصر pic.twitter.com/rOsNwYABgj — إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2021

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.