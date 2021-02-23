مباراة النصر ضد الهلال.. كل ما تريد معرفته عن ديربي الرياض

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم الثلاثاء إلى مباراة ديربي العاصمة الرياض بين النصر وضيفه الهلال في الدوري السعودي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين النصر والهلال:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تقام المباراة في الساعة الثامنة و٣٥ دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة ٢٠ من عمر الدوري السعودي على ملعب (مرسول بارك) جامعة الملك سعود.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق جعفر الصليح وksa sports4 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.



ترتيب الهلال والنصر

يحتل النصر المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 19 مباراة بعدما حقق 7 انتصارات وتعادل 4 مرات وتلقى 8 هزائم.

وسجل النصر 27 هدفا واستقبل 26 هدفا في شباكه، ويعد البرازيلي بيتروس ماتيوس هداف النصر برصيد 4 أهداف.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر، وحقق الهلال 12 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى 3 هزائم.

وسجل الهلال 33 هدفا واستقبل 14 هدفا وهو أقوى دفاع بالدوري السعودي، ويعد الفرنسي بافتيمبي جوميز هداف الهلال والدوري بتسجيل 14 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ30 من يناير الماضي وفاز النصر بثلاثية نظيفة في كأس السوبر السعودي، وقبلها فاز الهلال على النصر بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك وفاز الهلال بنتيجة 2-0 في الدوري.

حسم الديربي

ويسعى النصر لحسم لقاء الديربي ضد الهلال وتكرار التفوق الذي حدث في مباراة كأس السوبر السعودي، خاصة أن الفريق تراجع ترتيبه للمركز العاشر ويسعى لتحقيق الفوز للتقدم بجدول الترتيب.

وعانى النصر من تراجع النتائج بالهزيمة أمام الشباب والقادسية والتعادل مع الفتح؛ ما يؤرق المدرب الكرواتي آلين هورفات المدير الفني للنصر لتحسين ترتيب الفريق.

ويفتقد النصر جهود هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله للإصابة، بجانب عبد الله الخيبري وعبد العزيز العلاوي، بينما يعود عبد الرحمن العبيد وسلطان الغنام من الإصابة والمغربي نور الدين أمرابط من الإيقاف.

ويعتمد هورفات على تشكيلته التي تضم الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الله مادو وعبد الإله العمري وعبد الرحمن العبيد وسلطان الغنام.

ويقود خط الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس وبجواره عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن مع ثنائي صناعة اللعب خالد الغنام والأرجنتيني جونزالو مارتينيز وفي الهجوم رائد الغامدي، وقد يشارك أمرابط على حساب الحسن في وسط الملعب ويتحول هورفات لطريقة 4-2-3-1.

عبدالرزاق حمدالله يغيب عن تدريبات النصر قبل مباراة الهلال https://t.co/WVaOayDX8N pic.twitter.com/NvABbzfCeU — إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2021



ثأر الهلال

يتطلع الهلال للثأر من النصر والتفوق في لقاء الديربي خاصة أن الفريق فقد العديد من النقاط أخيرا مع مدربه السابق الروماني رازفان لوشيسكو بخسارة كأس السوبر السعودي أمام النصر والتعادل مع الاتحاد والشباب والباطن والأهلي والفيصلي والهزيمة أمام أبها وضمك.

ونجح الهلال مع مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي في تحقيق الفوز خلال أول مباراة ضد الاتفاق ، ويفتقد الهلال جهود هتان باهبري وسلمان الفرج وصالح الشهري ومحمد كنو.

ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعلي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط ناصر الدوسري وبجواره الكولومبي جوستافو كويلار وأمامهما سالم الدوسري يسارا والبيروفي أندريه كاريلو يمينا مع ثنائي الهجوم بافتيمبي جوميز ولوسيانو فييتو.

وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لإرم نيوز، إن مباراة الديربي بين النصر والهلال خارج التوقعات ودائما لها حسابات مختلفة، مؤكدا أن الهلال لديه طموح كبير لاستعادة الانتصارات واشتعال القمة مع الشباب كما أن النصر يسعى لتحسين ترتيبه.

وأوضح أن الهلال مع مدربه الجديد سيكون لديه دوافع قوية للفوز بالديربي والثأر بعد خسارة السوبر مؤكدا أن غياب حمد الله ضربة قوية لهجوم النصر ولكن وجود رائد الغامدي كبديل مميز أمر جيد لتعويض غياب حمد الله.