ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يهزم الأهلي بثلاثية ويبتعد بالصدارة (فيديو)

ابتعد نادي الشباب في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه 3/0 على الأهلي، اليوم الإثنين، في الجولة الـ20 من المسابقة.

ووقّع أحمد محمد شراحيلي الهدف الأول للشباب في الدقيقة 12 بضربة رأس، بعد كرة ثابتة من الأرجنتيني إيفر بانيغا، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

كما وقع السنغالي ألفريد ندياي الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 70 بضربة رأسية أيضا، وجاءت بعد ركلة ركنية لعبها بانيغا.

وسجل كريستيان جوانكا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 90+5 بمساعدة أوديون إيغالو.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي لم يحقق الفوز على الشباب في آخر 4 مباريات بينهما، حيث فاز الشباب مرتين وتعادلا مرتين.

د12’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlShababSaudiFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق أحمد شراحيلي #الشباب_الأهلي pic.twitter.com/UBDtW0kYko — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 22, 2021

وجاء فوز الشباب على الأهلي بعد خسارته المفاجئة 1/2 أمام الفتح في الجولة الماضية.

وحقق الشباب الفوز رقم 12، في حين تعادل 5 مرات، وخسر 3 مرات، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، ويتقدم بـ5 نقاط عن الهلال الثاني، الذي يلعب مع النصر غدا الثلاثاء.

في حين تكبد الأهلي الخسارة الخامسة الموسم الحالي من 20 مباراة، وفاز الفريق 10 مرات، بينما تعادل 5 مرات، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثالث (مؤقتا)

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع ضمك يوم الأحد، في حين يلعب الأهلي مع الفيصلي يوم السبت.