مباراة الهلال والنصر.. لقطة طريفة بين نورالدين أمرابط والحكم (فيديو)‎

شهدت مباراة الهلال والنصر، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”مرسول بارك“، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري السعودي، لقطة طريفة بين المغربي نورالدين أمرابط، لاعب العالمي، وحكم المباراة.

وخلال الدقيقة 81 قرر مدرب النصر استبدال نورالدين أمرابط، الذي تباطأ في عملية خروجه من الملعب، مستغلًا تقدم فريقه، وما كان من الحكم إلا أن ركض نحوه لتحذيره، وقام أمرابط بدوره بالركض بشكل كوميدي خوفًا من إشهار الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجهه، وبالتالي طرده، قبل أن يعود أمرابط مرة أخرى إلى الملعب في محاولة لمصافحة الحكم ولكنه هرول للخروج سريعًا.

الدوري السعودي | النصر 1 × 0 الهلال | لقطة خروج امرابط كـــــــــــــاملة HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/oI77Jk4Ur7 — GOALS S A (@MaragaretCoath1) February 23, 2021

وسجل هدف النصر غونزالو مارتينيز مع الدقيقة 21 من الشوط الأول.

وشهدت المباراة العديد من المناوشات والاشتباكات اللفظية بين اللاعبين، والتي تسببت بإشهار الكروت الصفراء للاعبي الفريقين، كما أشهر حكم المباراة كارتًا أحمر في وجه سعود كريري مدير الكرة في نادي الهلال، حيث أبعده عن دكة بدلاء الفريق إلى خارج الملعب نهائيًا، بعد مشادته مع بيتروس.