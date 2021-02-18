غوميز: الموت فقط سيمنعني من اللعب لنادي الهلال‎

أكد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، أن الموت فقط، هو الذي سيمنعه من الدفاع على شعار ناديه.

وأعاد غوميز تغريدة لمغرد إماراتي كان قد كتب فيها: ”تحامل على نفسه قبل اللقاء وأصر على المشاركة رغم الإغماء وسجل هدفين لكي يتصدر بهم هدافي الدوري ويقود فريقه لتحقيق انتصار مهم، نعلم بأن الضغوطات على غوميز كثيره ونعلم بأن الفريق يمر بفترات عصيبة لذلك وجب علينا كجماهير هلاليه أن نقدم الدعم لهم حتى النهاية“.

وكتب غوميز فوق التغريدة: ”الموت وحده هو الذي يمنعني من الدفاع عن ألوان فريقي“.

Only death can prevent me from defending my team colors. 💙🦁✌🏿 https://t.co/6eI0sLY2gt — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 18, 2021

تغريدة غوميز جاءت بعد أن تعرض للإغماء أرضية الملعب خلال عملية الإحماء قبل مباراة الاتفاق، ضمن الأسبوع الـ 19 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام الجهاز الطبي بإسعافه وسحبه إلى غرفة الملابس، قبل أن يعود ويشارك أساسيا في المواجهة، وقاد الزعيم للفوز 3/1.

وتقدم الهلال عن طريق غوميز في الدقيقة 58، قبل أن يضيف كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 80 سجل غوميز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل الاتفاق هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء عن طريق فيليب كيش.

ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز السادس.