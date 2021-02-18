رياضة

بافيتيمبي غوميز يتعرض لحالة إغماء ق...
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بافيتيمبي غوميز يتعرض لحالة إغماء قبل مباراة الهلال والاتفاق (فيديو)‎

تعرض الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي للإغماء، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الاتفاق في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تعرض الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي للإغماء، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الاتفاق في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقطت كاميرا المباراة غوميز وهو يسقط أرضًا خلال تدريبات الإحماء، بعد تعرضه لحالة إغماء، ما استدعى لتدخل الجهاز الطبي على الفور.

ونجح أطباء نادي الهلال في إفاقة المهاجم الفرنسي، والذي توجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة لاستكمال علاجه، وأكد أنه جاهز لخوض اللقاء، خاصة وأنه تعرض لموقف مشابه من قبل أمام الأهلي العام الماضي بسبب ضيق في التنفس

ويدخل الهلال المباراة في ظروف صعبة بعدما تعرض إلى خسارة مفاجئة بالجولة الماضية بهدف نظيف من مستضيفه نادي ضمك ما تسبب في إقالة الروماني لوسشيكو المدير الفني للفريق.

وفقد الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، واستقر في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، تاركًا مقعده للشباب المتفوق على الأهلي الوصيف بأربعة نقاط.

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بافيتيمبي غوميز يتعرض لحالة إغماء ق...
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بعد الاستعانة بمدرب طوارئ.. هل إقالة رازفان لوشيسكو هي الحل الأمثل لإنقاذ الهلال؟

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي قرارا، مساء الأحد، بإقالة مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو، إثر تردي نتائج ومستوى الفريق مؤخرا، حيث تراجع إلى المركز الثالث في دوري المحترفين، برصيد 33 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الشباب.

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