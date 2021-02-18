بافيتيمبي غوميز يتعرض لحالة إغماء قبل مباراة الهلال والاتفاق (فيديو)‎

تعرض الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي للإغماء، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الاتفاق في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقطت كاميرا المباراة غوميز وهو يسقط أرضًا خلال تدريبات الإحماء، بعد تعرضه لحالة إغماء، ما استدعى لتدخل الجهاز الطبي على الفور.

ونجح أطباء نادي الهلال في إفاقة المهاجم الفرنسي، والذي توجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة لاستكمال علاجه، وأكد أنه جاهز لخوض اللقاء، خاصة وأنه تعرض لموقف مشابه من قبل أمام الأهلي العام الماضي بسبب ضيق في التنفس

🎥 | غوميز يتعرض للاصابة وقت عمليات الإحماء ⁧#الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/VkFYa7bJvc — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 18, 2021

ويدخل الهلال المباراة في ظروف صعبة بعدما تعرض إلى خسارة مفاجئة بالجولة الماضية بهدف نظيف من مستضيفه نادي ضمك ما تسبب في إقالة الروماني لوسشيكو المدير الفني للفريق.

وفقد الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، واستقر في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، تاركًا مقعده للشباب المتفوق على الأهلي الوصيف بأربعة نقاط.