يوسف بلايلي يحسم موقفه من البقاء داخل النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الجزائري يوسف بلايلي، لاعب النادي الأهلي السعودي قد أسر لمقربين منه، عن رغبته بالاستمرار في صفوف الفريق، وإكمال عقده الاحترافي الذي تبقى منه موسمان.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن اللاعب يرفض فكرة الانتقال لأي ناد آخر، بعد أن دارت العديد من الأحاديث، الأيام الماضية، حوله، وألمحت لقرب خروج اللاعب من ناديه خلال الفترة المقبلة.

وشددت الصحيفة، بحسب مصادرها، على أن اللاعب ليست لديه رغبة في الخروج من النادي الأهلي، بعد موسم رياضي لم يكتمل مع ناديه، وأن الاتصالات التي تدور بين عدد من الأندية ووكيل أعماله يعتبرها اللاعب أمرا طبيعيا تحدث في عالم كرة القدم من خلال بحث الأندية عن العناصر المهنية التي تحقق لها الإضافة الفنية.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت حول رغبة عدد من الأندية، التي تنشط في أحد الدوريات الخليجية، في التعاقد مع اللاعب وأنها تواصلت مع وكيل أعماله، مبدين رغبة كبيرة في الاستفادة من خدماته، بعد ظهور أنباء عن توتر علاقة اللاعب مع ناديه الأهلي؛ بسبب عدم الاستقرار الفني في الفريق، وتعدد المدربين، بجانب مطالبته بمستحقاته المالية المتأخرة، وربطتها بمغادرته إلى بلاده مباشرة، منتصف الشهر الماضي، بعد تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية والآسيوية.