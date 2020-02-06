يوسف بلايلي يقود الأهلي لريمونتادا أمام الاتفاق والانفراد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق النادي الأهلي السعودي ريمونتادا مثيرة حينما قلب تأخره أمام الاتفاق بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الاتفاق عن طريق البرازيلي باربوسا دي سوزا في الدقيقة 37، وأضاف فيليب كيش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 79 تمكن حسين المقهوي من تقليص النتيجة بتسجيله هدف الأهلي الأول برأسية استقرت في شباك رايس مبولحي.

وتحصل الأهلي على ركلتي جزاء في الدقيقة 85 و94، تقدم لها يوسف بلايلي وسجل منها هدفين متتاليين للأهلي منحه فيها نقاط المواجهة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.