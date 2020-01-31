رسميًا: الأهلي السعودي يتعاقد مع مازن أبوشرارة لاعب ضمك

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده مع مازن أبو شرارة، قادمًا من ضمك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه: ”بدعم كامل من سمو المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الكابتن مازن أبو شرارة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادماً من فريق ضمك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي“.

بدعم كامل من سمو المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع الكابتن مازن أبو شرارة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادماً من فريق ضمك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/WOhKNA2NuJ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 31, 2020

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من طلال العبسي، مدافع التعاون، والألماني ماركو مارين صانع ألعاب ريد ستار الصربي، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الأول الشاب.