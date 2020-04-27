فالكاو يدرس الهروب من غالاتا سراي.. والهلال السعوي يعود إلى الصورة مجددًا

قالت تقارير صحفية تركية، إن هناك تطورات جديدة تتعلق بمستقبل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، نجم نادي غالاتا سراي التركي، يمكن أن تقرّبه مرة أخرى من نادي الهلال السعودي.

ويضع الهلال آمالًا كبيرة على صفقة فالكاو، لتعويض رحيل الفرنسي بافاتيمبي غوميز عن صفوف "الزعيم" بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده في يونيو 2020.

وأكد موقع "فوتوماك" التركي، في تقرير نشره اليوم الإثنين، أن فالكاو يرفض بصورة قاطعة أي مفاوضات حول خصم جزء من راتبه السنوي في ناديه غالاتا سراي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها جميع الأندية الأوروبية، في ظل توقف النشاط الكروي والرياضي، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار الموقع، إلى أن فالكاو يدرس الهروب من غالاتا سراي، حيث يملك حق فسخ عقده برفقة النادي التركي، في حالة رحيله إلى ناديه الذي بدأ فيه مشواره الكروي "ميليوناريوس" الكولومبي، أو إذا لم يحصل على راتبه لمدة شهرين متتاليين.

وتابع التقرير: "يدرس فالكاو الانتقال إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني، ويمكن أيضًا أن تؤدي الخلافات المالية مع ناديه غالاتا سراي، إلى إعادة الهلال السعودي إلى الصورة مرة أخرى، خاصة أن عرض الزعيم يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا للاعب السابق في أندية تشيلسي وموناكو وأتلتيكو مدريد".

وكانت تقارير سابقة، قد أشارت إلى رغبة فالكاو في الاستمرار برفقة غالاتا سراي، إلا أن التطورات الأخيرة يمكن أن تمثل نقطة تحول جديدة.