مفاجأة مدوية تنتظر بافاتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي في تركيا

كشفت تقارير صحفية تركية مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل الفرنسي الدولي بافاتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد غوميز، البالغ من العمر 34 عاماً، مع الهلال في يونيو 2020، ولا يرغب اللاعب في تمديد عقده لموسم إضافي، بحسب ما يتضمنه عقده الجاري، الذي يسمح للطرفين بالتمديد لمدة عام، حال التوافق بينهما على هذا الأمر.

وارتبط غوميز في الفترة القليلة الماضية بالانتقال إلى ناديي غلطة سراي التركي، ومارسيليا الفرنسي، حيث سبق له اللعب في صفوف الناديين من قبل.

إلا أن موقع "فوتوماك" التركي أكد أن هناك اتصالات رسمية بدأت بالفعل بين مدير أعمال غوميز ومسؤولي نادي فناربخشة التركي، للانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم الاثنين، إلى أن إيتيان ميندي، مدير أعمال غوميز، أجرى مباحثات بالفعل مع إدارة فناربخشة من أجل انتقال اللاعب إلى النادي التركي، الذي يعتبر أشرس منافسي غلطة سراي في الدوري هناك.

ووصف الموقع احتمال انتقال غوميز إلى فناربخشه بأنه سيكون قنبلة في سوق الانتقالات التركية، في ظل المنافسة المستعرة بين عملاقي الدوري، غلطة سراي وفناربخشة.

وانضم صاحب الـ34 عامًا إلى الهلال في أغسطس 2018، قادماً من غلطة سراي التركي بعقد لمدة عامين، حيث ينتهي عقده مع "الزعيم" في يونيو 2020 المقبل.

وكان المهاجم الفرنسي قد توج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، كما حصل على جائزة هداف البطولة الآسيوية.

وخاض بافيتيمبي غوميز 21 مباراة مع الهلال في الموسم الحالي بالدوري السعودي، وأحرز خلالها 14 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين لعب مباراتين ولم يحرز أي أهداف.