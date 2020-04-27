سامي الجابر يكشف سر خلافه مع سالم الدوسري خلال توليه قيادة نادي الهلال السعودي (فيديو)

رد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي السابق، على حقيقة وجود خلافات بينه وبين سالم الدوسري، لاعب الفريق.

وسالم الدوسري، تدرب تحت قيادة الجابر، في موسم 2013-2014، عندما تولى الأخير منصب المدير الفني للفريق الأول بنادي الهلال.

وقال الجابر في تصريحات لإذاعة "إم بي سي"، مساء الأحد: "سالم تطور واشتغل على نفسه بشكل كبير وفكر في كرة القدم وفترة احترافه كانت نقطة تحول كبيرة له، وفخور جدا أني عاشرته كإداري أو مدرب أو رئيس ناد لعقليته الكبيرة وإمكانياته، وهو قدر يسخر موهبته بشكل كبير".

وأضاف: "سالم يتفوق على اللاعبين السعوديين الحاليين بمستواه الثابت، ولديه إمكانيات ترشحه للاحتراف في أوروبا، ولعبه في فياريال الإسباني خير دليل، والمواهب السعوية تقدم الأفضل لو خرجوا في سن مبكرة".

سامي الجابر : تجربة سالم الإحترافية طورته للأفضل وهو قادر على تكرار التجربة .#سالم_الدوسري_قلب_مفتوح#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/rL98t2VQDw — #MBCFM (@mbc_fm) April 26, 2020

وعن ما تردد بوجود خلاف دائم كان بينه وبين الدوسري خلال فترة تدريبه للموج الأزرق، قال الجابر: "أنا كنت لاعب كرة قدم واختلفت مع مدربين وإداريين، ولكن الأمور لا يجب أن تخرج من إطار الحادث وقتها، وسالم محترف ويعرف أني أبحث عن مصلحته، والاختلاف لا يتعدى المستطيل الأخضر، وما يعجبني فيه هو استيعابه وعدم ردة الفعل السريعة ويعود دائما لمستواه وطبيعته، ويعطيك انطباعا أن لديه الكثير، وقدم لنا الكثير وحصل على أشياء كثيرة، ولكن ما زلت أقول إن لديه أشياء أكثر سواء للهلال أو المنتخب السعودي وفي المستقبل سيكون أهم ركائزه، ولم أختلف معه اختلافا شخصيا والموضوع لا يكون سوى اختلاف وجهات نظر في الملعب".

وأوضح الجابر: "اختلف مع الدوسري في فقدان أعصابه فقط، ولكن سالم ركيزة كبيرة وفي منظومة الهلال يكون في بعض المباريات أفضل من الأجانب، وحضوره في أي مباراة يغير كل شيء، والتحكم في العصبية هو السلاح اللي أقدر أتكلم فيه".

وكان الدوسري، امتدح سامي الجابر بشدة، مشددا على أنه صاحب فضل كبير عليه.

وكشف الدوسري خلال الحوار، عن تلقيه عرضا احترافيا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مبديا رغبته في تجدد احترافه الخارجي، متى ما سمحت الظروف.

وأضاف: "أتفهم حرص جماهير الهلال على الأفضل لنجوم الفريق، أتطلع لفرصة احتراف جديدة حال وصول عرض أوروبي، وهو بالفعل ما حصل خلال الفترة الماضية، حيث تلقيت عرضا إنجليزيا للعب في البريمييرليغ، لن أتردد في قبول الفرصة حال إتمام الأمور بصفة رسمية".

وتابع: "حظيت بتجربة رائعة مع فيا ريال الإسباني، تعلمت الكثير في فترة وجيزة، العديد من التفاصيل الصغيرة التي تعود بنفع كبير على اللاعبين، بكل صراحة الأسلوب بالكامل مختلف من الناحية العملية والتدريبية هناك، وهي ما أسهم في تطور أدائي، أتمنى تكرار التجربة المميزة".