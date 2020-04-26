هل يرحل عن نادي الهلال؟ سالم الدوسري يعلن تلقيه عرضًا إنجليزيًا (فيديو)

كشف سالم الدوسري مهاجم نادي الهلال السعودي عن تلقيه عرضًا خارجيًا للاحتراف في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الدوسري في برنامج "قلب مفتوح" على إذاعة (MBC FM): "لدي عرض من نادٍ يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".
ولم يكشف الدوسري عن هوية النادي الإنجليزي صاحب العرض.
سالم الدوسري : هناك مفاوضات لانضمامي لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.#سالم_الدوسري_قلب_مفتوح#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/Rb6RDXTu2c
— #MBCFM (@mbc_fm) April 26, 2020
وخاض الدوسري تجربة احتراف قصيرة في نادي فياريال الإسباني قبل أن يعود إلى الهلال مرة أخرى.
وعن تلك التجربة قال:"وجدت دعمًا كبيرًا من جمهور فياريال أثناء مشاركتي كبديل في مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني".
وأضاف:"حصلت على خبرات كبيرة خلال تلك التجربة، وطلب فياريال استمراري، ولكنني فضلت العودة إلى الهلال".
وساهم الدوسري في تتويج نادي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا 2019.
سالم الدوسري : التدريبات كانت قوية وشاقة ودون توقف أثناء احترافي في فياريال الإسباني.#سالم_الدوسري_قلب_مفتوح#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/wLjwASka1F
— #MBCFM (@mbc_fm) April 26, 2020