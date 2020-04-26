مقطع فيديو قديم لسالم الدوسري نجم الهلال يثير ضجة.. وصالح العريض يعلق (شاهد)

مقطع فيديو قديم لسالم الدوسري نجم ا...

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أثار مقطع فيديو قديم لسالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

سالم ظهر وهو طفل أثناء تسلمه ميدالية تشير لتفوقه في إحدى الدورات المدرسية.

ويعد سالم الدوسري واحدا من أبرز اللاعبين في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، كما شارك في نجاحات عديدة مع ناديه الهلال والمنتخب السعودي.


وعلق صالح العريض بقوله: "أشار لي المغردون بهذا المقطع للبطل #سالم_الدوسري
الذي كان يعشق كرة القدم منذ صغره وكان يعرف جيدا حجم موهبته، حتى أصبح اليوم بطلافي الكرة".

وصالح العريض هو الشخص الذي ظهر في الفيديو يسلم سالم الدوسري ميداليته وهو طفل.

ويعرف صالح العريض نفسه عبر تويتر بمؤسس مواهب وأفكار وخبير البرامج الترفيهية ومحاضر في اللياقة والصحه ومدرب وحكم دولي في الكاراتيه ورئيس المدربين في الاتحاد السعودي وحكم دولي في الاتحاد الآسيوي.

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