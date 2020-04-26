انقسام داخل غلطة سراي حول يونس بلهندة.. والنصر السعودي يترقب

أثار الدولي المغربي يونس بلهندة حالة من الانقسام داخل نادي غلطة سراي التركي في ظل التقارير التي تؤكد رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع اللاعب المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض مفاجئ

وقالت صحيفة "أكسام سبور" التركية، إن يونس بلهندة طرح حلًا مفاجئًا على إدارة نادي غلطة سراي.

وأبدى بلهندة موافقته على تخفيض راتبه مع الفريق، بشرط واحد وهو تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكان غلطة سراي قد تعاقد مع بلهندة الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادمًا من دينامو كييف الأوكراني.

انقسام تركي

وذكرت الصحيفة التركية أن موقف بلهندة تسبب في انقسام إدارة غلطة سراي إلى جبهتين.

ويرى الفريق الأول أن الإدارة ما زالت مترددة في الانصياع لرغبة النجم المغربي، وتفضل عدم الموافقة على العرض المقدم من بلهندة وتعتبره لاعبًا غير منضبط.

على الجانب الآخر يتعامل الفريق الثاني مع طلب بلهندة بشكل إيجابي، خاصة أن عدم تمديد تعاقده يعني رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خاصة مع اقتراب عقده من الانتهاء ما يعني أنه سيكون قادرًا على التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل مجانًا.

وكانت تقارير فرنسية قد أكدت أن يونس بلهندة يحظى باهتمام كبير من قبل مسؤولي نادي النصر السعودي، وليون الفرنسي.

وكشف موقع "le360" الفرنسي أن النصر أرسل استفسارًا لنادي غلطة سراي لمعرفة المطلوب لحسم صفقة النجم المغربي.