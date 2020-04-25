تقرير: نادي النصر السعودي ينوي تعزيز صفوفه بالمغربي يونس بلهندة

قالت صحيفة "le360"، إن إدارة نادي النصر السعودي تسعى بجدية لتكوين جبهة مغربية قوية في الفريق، بضم اللاعب يونس بلهندة لصفوف الفريق لمرافقة نجميه نورالدين أمرابط، وعبدالرزاق حمدالله.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن النادي السعودي أرسل لمسؤولي غالاتا سراي التركي استفسارا عن المطلوب للتعاقد مع اللاعب، الذي ينتهي تعاقده مع النادي التركي في 2021.

وقالت "le360"، إن علاقة بلهندة ليست على ما يرام مع جمهور النادي أو قادته الذين ظلوا في الدفاع عن اللاعب في وسائل الإعلام ضد الهجوم الجماهيري.

وأشارت إلى أن بلهندة مطلوب من ليون الفرنسي، إضافة للنصر السعودي، لكن بالتأكيد، فإن عرض النادي السعودي لن يجد أي منافسة أخرى من النادي الفرنسي.

وقالت إن النادي التركي الذي دفع ما يقرب من 9 ملايين يورو لضم بلهندة من دينامو كييف لن يبيع اللاعب بأقل من هذا السعر، وهذا المبلغ يستطيع دفعه نادي النصر السعودي.