أحمد موسى مهاجم نادي النصر السعودي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (صورة)

أحمد موسى مهاجم نادي النصر السعودي...

موسى ينشر صورة له بصحبة عائلته على متن طائرة متوجهة إلى نيجيريا وينفي إصابته وعائلته بفيروس كورونا

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

نفى النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر السعودي إصابته وعائلته بفيروس كورونا (كوفيد-91)، مؤكدا أن ما تردد بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وقال موسى عبر حسابه على تويتر، مرفقا التعليق بصورة له مع عائلته في طائرة "رجاء تجاهل أي أخبار كاذبة عني أو عائلتي بشأن إصابتي أو ثبوت إيجابية عينتي لفيروس كورونا".

وأضاف "نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يومًا حيث وصلنا للتو من المملكة العربية السعودية كما ينص القانون. كن آمنا! حافظ على مسافة التباعد الاجتماعي وتجنب الأخبار الكاذبة".

وتردد أن موسى أصيب بفيروس كورونا لكنه أكد أنه استمر في العزل الصحي مع عائلته في السعودية لمدة 14 يوما وهي المدة التي أقرها بروتوكول العلاج من الفيروس.

وسجلت السعودية، التي يقدر عدد سكانها بنحو 30 مليون نسمة، حتى الآن 12255 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، و296 حالة وفاة، لتصبح بذلك صاحبة أعلى عدد من الضحايا بسبب كورونا بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
النصر السعودي
نادي النصر السعودي
أخبار نادي النصر السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث