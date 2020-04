أحمد موسى مهاجم نادي النصر السعودي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (صورة)

نفى النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر السعودي إصابته وعائلته بفيروس كورونا (كوفيد-91)، مؤكدا أن ما تردد بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وقال موسى عبر حسابه على تويتر، مرفقا التعليق بصورة له مع عائلته في طائرة "رجاء تجاهل أي أخبار كاذبة عني أو عائلتي بشأن إصابتي أو ثبوت إيجابية عينتي لفيروس كورونا".

وأضاف "نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يومًا حيث وصلنا للتو من المملكة العربية السعودية كما ينص القانون. كن آمنا! حافظ على مسافة التباعد الاجتماعي وتجنب الأخبار الكاذبة".

Pls ignore any false news about me or 𝐌𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 testing positive to Covid 19.We are self isolating for 14 days as we just got in from Saudi Arabia as the law stipulates. Stay safe! Maintain social distance. AVOID FAKE NEWS! 🙏 pic.twitter.com/SjzjmNWcOy

— AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) April 22, 2020