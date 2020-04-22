نجم نادي النصر السعودي يحتل المركز 44 ضمن أسوأ 50 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي‎

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دخل المهاجم النيجيري الدولي أحمد موسى، نجم نادي النصر السعودي، ضمن قائمة أسوأ 50 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ. وبحسب موقع "فور فور تو" البريطاني، فإن أحمد موسى احتل المركز 44 ضمن قائمة أسوأ 50 لاعبا في البريمييرليغ على مدار تاريخه. وأشار الموقع إلى أن موسى، 27 عاما، اللاعب السابق في نادي ليستر سيتي، شارك في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي، وأحرز هدفين فقط. وانضم موسى إلى ليستر سيتي من سسكا موسكو الروسي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في عام 2016 قبل أن يرحل إلى النصر السعودي في صيف 2018 بعقد يستمر حتى عام 2022. وضمت