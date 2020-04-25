سميحان النابت نجم التعاون يروي قصة فشل صفقة انتقاله من أبها إلى نادي النصر السعودي (فيديو)

روى سميحان النابت، نجم نادي التعاون السعودي، كواليس فشل انتقاله من أبها إلى النصر، قبل الانضمام للتعاون، في يناير الماضي.

ويعد النابت، البالغ 24 عاما، أحد أبناء النادي الأهلي، ولكنه لم يلعب في صفوف الفريق الأول، حيث انتقل من الفئات السنية إلى أحد، ثم إلى أبها في يوليو 2018.

وفي يناير الماضي، حصل النابت، على عرض مغر من النصر، حيث وافق عليه، وكانت الصفقة في طريقها للإتمام، قبل أن تتعثر في اللحظات الأخيرة، ويرحل اللاعب بعدها للتعاون.

وأشار النابت في بث مباشر عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، إلى أن أبها وافق في البداية على عرض النصر، والصفقة كانت قريبة للغاية.

🎥 — سميحان النابت ( متداول )

يروي قصة تعطل صفقة انتقاله من أبها الى #النصر . pic.twitter.com/QTLOy4MBjI — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) April 25, 2020

وأوضح النجم الشاب، أن شخصية ما، رفض ذكر اسمها، تدخلت في الصفقة في اللحظات الأخيرة، وأقنعت إدارة أبها، لطلب أموال أكثر من النصر، للموافقة على بيعه رسميا.

وأضاف: "هذه الشخصية يرفض النصر التعامل معها منذ سنوات، واشترط على إدارة أبها، إبعاده من أجل إكمال الصفقة".

وشدد النابت، على أن إدارة أبها تمسكت ببقاء هذه الشخصية، وهو الأمر الذي دفع النصر للانسحاب نهائيا، حيث تحولت وجهته بعد ذلك إلى التعاون.

ويلعب النابت في وسط الملعب، وانتقل إلى أبها في يناير الماضي بعد مسيرة مع نادي أحد، لمدة 6 أشهر، وتم التجديد معه لعام.

وبدأ النابت مسيرته الكروية مع فريق اللواء، كما مثل النادي الأهلي في الفئات السنية.