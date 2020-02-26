نادي التعاون السعودي يعلن تأجيل مباراته ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

أعلن نادي التعاون السعودي حصوله على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهة الفريق المقبلة ضد برسبوليس الإيراني، والتي كان مقررا إقامتها، الاثنين المقبل، ضمن الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا 2020.

وأوضح التعاون عبر حسابه، أن حصوله على الموافقة جاء بسبب أزمة تفشي ”فيروس كورونا“، إذ سيتم لاحقا تحديد موعد جديد للمباراة.

???? وافق الإتحاد الآسيوي على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة #التعاون_برسبوليس الإيراني الأثنين المقبل الموافق 2 مارس ، وذلك ضمن الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا 2020 م ، بسبب فيروس “كورونا” حيث سيتم لاحقاً تحديد موعد جديد للمباراة .#التعاون https://t.co/v2GdVYIzeS — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 26, 2020

وكان سكري القصيم حقق الفوز على الدحيل القطري والشارقة الإماراتي، ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات البطولة القارية.

وتفشى وباء كورونا في دولة إيران أخيرا، وسجل بضع وفيات؛ ما أثار قلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واحتمالية تأجيل بعض اللقاءات.

وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا، يومي الـ 2 والـ3 من مارس المقبل، ولكن انتشار وباء كورونا يهدد انتظام البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتي الجولة الأولى والثانية، وله 3 أهداف ولم يتلق أي هدف.