هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه مع "الأخضر"

أعلن هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، يوم السبت، تخفيض راتبه الشهري؛ وذلك دعماً للجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية في المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب رينارد عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "قررت المشاركة لدعم السلطات الصحية في السعودية من خلال التنازل عن جزء من راتبي، دعماً للجهود المبذولة منها لمواجهة فيروس كورونا، أتمنى لكم الخير وابقوا في منازلكم".

I decided to participate at my level in the support of the country's health administrations by reducing my salary. I took this initiative in order to support all the efforts made in the fight against the #cononavirus. Wishing you all the best, stay at home.@SaudiNT @AbdulazizTF pic.twitter.com/gF0cbEDjRW

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) April 25, 2020