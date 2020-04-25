هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه مع "الأخضر"

هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي ي...

يتولى رينارد تدريب المنتخب السعودي منذ صيف العام الماضي.

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، يوم السبت، تخفيض راتبه الشهري؛ وذلك دعماً للجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية في المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب رينارد عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "قررت المشاركة لدعم السلطات الصحية في السعودية من خلال التنازل عن جزء من راتبي، دعماً للجهود المبذولة منها لمواجهة فيروس كورونا، أتمنى لكم الخير وابقوا في منازلكم".

ويتولى رينارد تدريب المنتخب السعودي منذ صيف العام الماضي، ويتصدر مع "الأخضر" مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا 2022و2023، كما قاده إلى المباراة النهائية في بطولة الخليج الأخيرة أواخر العام الماضي.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 8 نقاط، خلف المنتخب الأوزبكي بنقطة واحدة والذي لعب مباريات أكثر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
كرة القدم
المنتخب السعودي
الرياضة
مختارات
تاغ
أخبار المنتخب السعودي
هيرفي رينارد
تاريخ النشر
تاريخ التحديث