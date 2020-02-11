رينارد: وافقت على تدريب المنتخب السعودي لهذا السبب

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أنه وافق على قيادة ”الأخضر“ من أجل المشاركة في كأس العالم 2022، منوها إلى أن وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري مفيد ولكنه يضع ضغوطا على اللاعبين السعوديين.

وتولى المدير الفني الفرنسي تدريب السعودية الصيف الماضي ويقود الفريق حاليا في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأضاف المدير الفني السابق للمغرب وكوت ديفوار وزامبيا خلال استضافته في برنامج ”صدى الملاعب“ المذاع على قناة MBC1 أن هدفه قيادة السعودية لنهائيات كأس العالم مثلما فعل مع المغرب في 2018، مؤكدا أنه وجد في السعودية أكثر مما توقعه.

وتابع ”لا أقدم وعودًا ولكني لن أدخر أي جهد لتحقيق هدفنا المشترك وهو التأهل للمونديال ولتحقيق ذلك نحتاح فريقا قويا. هناك العديد من المهاجمين الواعدين في السعودية أبرزهم عبدالله الحمدان وفراس البريكان. إنهما من الأسماء المميزة والشابة في المملكة“.

وبسؤاله عن وجود فهد المولد ضمن خياراته أجاب رينارد ”نحن ننتظر عودته من الإيقاف لكن نعتمد كثيرا عليه وأرسل إليه رسالة الآن لأننا بحاجه إليه وبلده وناديه كذلك. فهو لاعب موهوب وإذا كنت تسمعني فعليك العمل والعودة بأسرع ما يمكن“.

ووصف فترته مع المغرب بأنها الأفضل في مسيرته وأن تجربته مع ”أسود الأطلس“ ستظل في قلبه دائما نظرا لأنها انتهت بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 رغم نجاحه مع كوت ديفوار ومع زامبيا.

وكان رينارد قد رحل عن تدريب منتخب المغرب، عقب وداع كأس الأمم الافريقية 2019 من دور الستة عشر على يد منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية.

وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب عام 2016، ونجح في قيادة الفريق إلى التأهل لكأس العالم الأخيرة ويتمنى تكرار ذلك مع ”الأخضر“.

وأخيرا أفصح رينارد بصعوبة بالغة وبعد إلحاح عن أفضل الأندية السعودية حاليا وقال إن النصر والهلال بطل آسيا الأفضل وتوجد العديد من الأندية المميزة أيضا.