سعيد العويران يثير الجدل بتحديد الوجهة المقبلة لـ"أنسيلمو" لاعب نادي الوحدة السعودي (فيديو)

أثار سعيد العويران، نجم نادي الشباب السعودي الأسبق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتأكيده أن أنسيلمو دي مورايس، لاعب نادي الوحدة، الذي قدم طلبا مؤخرًا لإدارة ناديه برغبته في فسخ التعاقد والرحيل دون ذكر الأسباب، بالفعل رحل عن فريقه.

وقال العويران في فيديو متداول عبر حسابه على "سناب شات": "لاعب الوحدة طار هذا الصباح، وسيذهب للأهلي أو الهلال، المهم إنه طار، والله يعين الوحدة يفقدون لاعبا كبيرا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "البلاد"، فقد أبدى أنسيلمو استعداده التام لدفع 5 ملايين ريال قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الوحدة مقابل فسخ التعاقد والرحيل.

وكانت العديد من الأندية السعودية الكُبرى أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أنسيلمو دي مورايس، الذي سجل 8 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة مع الوحدة في الموسم الجاري.

محور الوحدة انسيلمو إلى الهلال أو الاهلي .. سعيد العويران pic.twitter.com/7uDeoUx67O — أبو ميرال ★ (@abo_merail9) April 25, 2020

وقام أنسيلمو بـ593 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 83%، ولديه 51 مراوغة ناجحة، وقام النجم البرازيلي بـ12 تسديدة على المرمى، ووصلت دقة الافتكاك 67%.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت قرارًا بتعليق النشاط الرياضي والمباريات منذ يوم 14 مارس الماضي؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.