مدرب نادي الشباب السعودي السابق يهاجم إدارة خالد البلطان.. ويكشف سر خسارته برباعية أمام الأهلي 

انتقد الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني السابق لنادي الشباب السعودي، إدارة الرئيس خالد البلطان، موضحًا أنها كانت تتدخل في تشكيلته وتفرض عليه أسماء بعينها.

وقال سوموديكا، في تصريحات نقلتها صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الإثنين، إن سبب خروجه من النادي جاء بقرار من البلطان، مؤكدًا بأن الرئيس أبلغه خلال اجتماع في نهاية الموسم بأنه ليس طموح الفريق الشبابي.

وكشف سوموديكا بأن هناك من تدخل بتشكيلة الفريق في مباراته أمام الأهلي التي خسرها الشباب في الموسم الماضي بنتيجة 4-0، مشيرًا إلى أن الجماهير الشبابية هاجمته كثيرًا، ولم تكن تعلم ما يدور خلف الكواليس.

وأوضح: ”لأول مرة أصرح بهذا التصريح، للأسف الشديد لأول مرة أغيّر طريقة لعبي، وكان هذا أكبر درس تعلمته، ولكن هذه الطريقة التي شاهدتموها في الملعب كانت مفروضة عليّ، وهذا الخطأ الذي كنت مسؤولًا عنه أمام الجماهير“.

وقال، إنه كان رافضًا للاستغناء عن بعض اللاعبين، مثل ناصر الشمراني وهتان باهبري وعبدالله الخيبري، مشددًا على أنهم لو أكملوا مع الفريق لكان الفريق متأهلاً لآسيا حاليًا.

وعن علاقته مع الرئيس السابق خالد البلطان، أشار: ”العلاقة مع الرئيس الحالي خالد البلطان كان يسودها قوة الشخصية، فنحن نمتلك قوة في الشخصية وهناك الكثير من الصدامات التي حدثت بيننا أثناء الموسم، وهذا ما أدى للانفصال، وليس من المجدي أن نعمل مع بعض كوني لا أرضى بفرض أحد رأيه على شخصي فنيًا“.

يُذكر أن علاقة سوموديكا انتهت مع الشباب مع نهاية الموسم الماضي، بعد إنهاء عقده بالتراضي، حيث اختتم الموسم مع فريق الشباب في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ54 نقطة جمعها؛ 15 انتصارًا و9 تعادلات، وخسر في 6 مواجهات.