تقرير: سالم الدوسري يهدد بالرحيل عن نادي الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية تركية إن صفقة انتقال النيجيري أنطوني نواكيمي، مهاجم نادي طرابزون سبور التركي، إلى نادي الهلال السعودي أثارت أزمة عنيفة داخل جدران الزعيم.

وتردد أن نادي الهلال يرغب في ضم نواكيمي، وعرض 8 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، لتعزيز خياراته الهجومية في ظل غموض استمرار الفرنسي بافتيمبي غوميز.

وأشارت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن سالم الدوسري، نجم هجوم نادي الهلال، أعرب عن غضبه الشديد من الأنباء التي تحدثت عن رغبة "الموج الأزرق" في ضم نواكيمي، وطالب بعدم إتمام الصفقة.

وأكدت أن الدوسري، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وهو نفس المركز الذي يجيد فيه نواكيمي، هدد مسؤولي الهلال بالرحيل عن النادي في حالة انضمام اللاعب النيجيري إلى صفوف الفريق.

وينتهي عقد الدوسري مع الهلال صيف العام 2022، وتبلغ قيمته التسويقية 2.2 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

وانتقل أنطوني نواكيمي، 31 عاما، إلى نادي طرابزون سبور التركي صيف العام 2018، وشارك معه الموسم الحالي في 37 مباراة، أحرز فيها 13 هدفا، وصنع 11.