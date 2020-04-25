راداميل فالكاو يغلق الباب أمام نادي الهلال السعودي

وضع الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم غالاتا سراي التركي النقاط على الحروف بشأن رحيله عن النادي خلال الصيف الحالي، نافيًا نيته التفكير بأي عروض حاليًا وسعادته بالحياة في إسطنبول.

وتردد على نطاق واسع أن الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع قائد منتخب كولومبيا ليكون بديلًا للفرنسي بافتيمبي غوميز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

لكن موقع "فوتوماك" التركي نقل عن فالكاو قوله:"أنا سعيد في غالاتا سراي، ولست مهتمًا بأي عروض"، مؤكدًا لمدير أعماله أنه لا يلتفت إلى أي عروض حاليًا.

وأضاف:"لا أنوي مغادرة غالاتا سراي لأن لدي أهدافًا هنا، وعائلتي سعيدة أيضًا في إسطنبول، ولست مهتمًا بعروض من الصين وقطر، ولو كنت أريد ذلك لجني المزيد من الأموال لكنت ذهبت إليها مباشرة".

ومن المعروف أن الهدف الأبرز للمهاجم الدولي، الذي يتبقى في عقده عامان مع غالاتا سراي، هو المشاركة في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

وقبل انتقال مهاجم أتلتيكو مدريد السابق إلى غالاتا سراي، رفض ناديه السابق موناكو تمديد عقد فالكاو البالغ من العمر 34 عامًا والذي كان سينتهي خلال عام.

وسجل فالكاو 15 هدفًا في 33 مباراة الموسم الماضي مع موناكو الذي احتل المركز الـ17 وأفلت من الهبوط بصعوبة.